KTMMOB:Yakıt Değişim Projesi’nde görev yapan personelin sözleşmeleri yenilenmedi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının bilgisinde KTMMOB ile KIB-TEK’in 2019 yılında başlattığı Yakıt Değişim Projesi’nde son aşamaya gelirken burada görev yapan personelin sözleşmelerinin uzatılmadığını kaydetti.

Aysal, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, KTMMOB’nin KIB-TEK “Yakıt değişim projesine yapmış olduğu katkıdan ve süreçten habersiz olduğunu, tüm bunların bir “şehir efsanesi” olduğunu meclis kürsüsünden dile getirmesini ise talihsizlik olarak niteledi.

Aysal, KIB-TEK’in merkez binasında yürütülen çalışmalarda son aşamasına gelen projenin, verilen emekleri ve ödenen bedelleri bir kalemde siyasi tercihle askıya almanın “şehir efsanesi” diye açıklanmasının yürütülen siyasetin ve bunu savunan siyasilerin, kamuoyu nazarında “Efsane” olma yolunda emin adımlarla ilerlemek olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

2018 yılındaki çalıştay yapıldı

2018 yılında gerçekleştirdikleri enerji çalıştayında toplumun enerji konusunda kısa, orta ve uzun vadede yön verecek verilerin bir sonuç raporu olarak ortaya çıktığını kaydeden Aysal, raporun Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KIB-TEK başta olmak üzere tüm paydaşlarla paylaşıldığını kaydetti.

Aysal, çalıştaya, KTMMOB odalarından uzman üyelerin yanı sıra, yurt dışından konusunda uzman konuklar, KIB-TEK’i temsilen ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığını temsilen uzmanların katıldığını belirtti. Aysal, Enerji çalıştay sonuç raporları ile paralel olarak dönemin KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yazlı talebi üzerine, “KIB-TEK’in yakıt dönüşüm projesi fizibilite çalışmaları” için KTMMOB’den takip, eşlik ve koordine işlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulacak olan ekibe, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Çevre Mühendisi, Jeoloji Mühendisi ve Jeofizik Mühendisi görevlendirmeleri yapıldığını ifade etti.

2019’da Başlatılan Projede sona gelindi. Ancak, siyasi tercihle askıya alındı

19 Ocak 2019 tarihinde imzalanan sözleşme ile söz konusu görevlendirmelerin, KIB-TEK ile KTMMOB arasında, birer yıllık sözleşmeler halinde imzalanıp yenilendiğini belirten Aysal, söz konusu sözleşmelerin iki yıl sürdüğünü, 4 Şubat 2021 tarihinde biten son sözleşmenin, proje tamamlanamadan KIB-TEK tarafından herhangi bir yenileme talebi gelmediği için yenilenemediğini kaydetti.

KTMMOB üyelerinin görev yaptığı süre boyunca çalışmaları, her ay düzenli olarak birliğe çalışma raporları olarak sunduklarını anlatan Aysal şöyle devam etti:

“Birliğimiz de KIB-TEK’e düzenli olarak aylık çalışma raporlarını iletilmiştir. 25 Şubat 2021 tarihinde 54/2021/15/26 sayılı yazı ile ‘Oşinografik/batimetrik/bentik çalışmalar/lng dönüşüm takip ve koordine hizmetleri protokolü’ çerçevesindeki iki yıllık çalışmaları içeren nihai çalışma raporu da son olarak KIB-TEK Genel Müdürlüğüne Birlik Başkanlığımız tarafından iletilmiştir.

İki yıllık süreç içerisinde görevlendirdiğimiz uzman üyelerimiz belli aralıklarla dönemin KIB-TEK yönetim kurullarına sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Üyelerimiz ayrıca, kurumun, BOTAŞ ile proje geliştirme için yapmış olduğu tüm toplantılara katılmış, çalışmalar ışığından ortaya çıkan görüş ve önerilerini sunmuşlardır. Dönemin Başbakanı Sn. Ersin Tatar’a da Başbakanlık binasında gerçekleştirilen ‘Yakıt değişim projesi’ sunumunu hazırlayan yine birliğimizin görevlendirmiş olduğu uzman mühendislerimizdir.

Devlette devamlılık ilkesi, kurumsal aklın ve liyakatın önemi gibi değerler, geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Yakın geçmişte tüm bu gelişmeler kamuoyu önünde cereyan etmesine rağmen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KTMMOB’nin KIB-TEK Yakıt değişim projesine yapmış olduğu katkıdan ve süreçten habersiz olduğunu, tüm bunların bir ‘şehir efsanesi’ olduğunu meclis kürsüsünden dile getirmiştir.

Bakanlık ve KIB-TEK yetkililerinin tümünün bilgisinde ve KIB-TEK merkez binasında yürütülen tüm bu çalışmalar, 2 yıllık emek, sunulan teknik raporlar, gerçekleştirilen sunumlar, toplantılar ve bilgi aktarımlarına rağmen, konunun öneminin tam olarak kavranamadığından olsa gerek ‘Yakıt değişim projesi’ olarak adlandırılan ve son aşamasına gelen projenin, verilen emekleri ve ödenen bedelleri bir kalemde siyasi tercihle askıya almanın “şehir efsanesi” diye açıklanması, yürütülen siyasetin ve bunu savunan siyasilerin, Kamuoyu nazarında ‘Efsane’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte oldukları şeklinde değerlendiriyoruz.”

Aysal, KTMMOB’nun her zaman olduğu gibi elektrik enerjisi üretimi için de, toplum faydası gözeten projelere her zaman katkı ve destek verdiğini bundan sonra da vermeye devam edeceğini kaydetti.