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KTMMOB’ye bağlı odalarda Genel Kurullar yapıldı, başkanlar belirlendi

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB)bağlı odalarda genel kurullar gerçekleştirildi.
KTMMOB’ye bağlı odalarda Genel Kurullar yapıldı, başkanlar belirlendi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB)bağlı odalarda genel kurullar gerçekleştirildi.

41’inci Dönem Olağan Genel Kurul’da Yerbilim Mühendisleri Odası başkanlığına Mehmet Necdet seçildi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nda başkanlığa Abdullah Ekinci getirilirken, Şehir Plancıları Odası’nda başkan Berkay Ramiz, Mimarlar Odası’nda ise başkan Onur Olguner oldu…

Öte yandan Sibel Paralik Çevre Mühendisleri Odası’nda başkanlığa yeniden getirilirken, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı ise yeniden Dr. Beste Oymen oldu.

Genel Kurul’da ayrıca odaların yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

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