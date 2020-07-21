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KTMMOB:Yıllardır plansızlığın bedelini ödeyen toplumun imar planının yayınlanması için vakit kaybetmeden eyleme geçmesi gerekir

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KTMMOB:Yıllardır plansızlığın bedelini ödeyen toplumun imar planının yayınlanması için vakit kaybetmeden eyleme geçmesi gerekir
KTMMOB:Yıllardır plansızlığın bedelini ödeyen toplumun imar planının yayınlanması için vakit kaybetmeden eyleme geçmesi gerekir

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB), yıllardır plansızlığın bedelini ödeyen ve sonuçlarını her gün yaşayan toplumun, İmar Planının yayınlanması için vakit kaybetmeden eyleme geçmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşanan sürecin bir sınav niteliğinde olduğunu ifade eden KTMMOB, hukukun üstünlüğüne inandıklarını ve yapılacak her türlü imar çalışması sürecinin yasalara uygun olarak yürütülmesi için gereken her türlü hassasiyeti bugüne kadar gösterdikleri gibi bugünden sonra da göstereceklerini belirtti.

Oda Başkanı Seran Aysal yazılı açıklamasında, “Mağusa İskele Yenboğaziçi İmar Planı’nın (GİYİP) 30 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen Birleşik Kurul’da onaylandığını geride kalan yaklaşık sekiz aylık süreçte hiçbir ek çalışma yapılmadığını ve İmar Planının resmi gazetede yayınlanmasının da mevzuata aykırı olarak engellendiğini savundu.

Aysal açıklamasında, imar planıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Görülen odur ki tüm ilgili tarafların toplantı tutanaklarıyla da sabit asgari müştereklerde üzerinde uzlaştığı İmar Planı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve/veya kişsel menfaatlerin toplum menfaatlerinin önüne geçmesinden dolayı bir türlü gerekli irade gösterilip neticelendirilememektedir. Gelinen aşamada hükümet, söz konusu İmar Planını yayınlamayarak bahse konu bölgeyi belirsizlik içine itmiştir. Süreç içerisinde 114 Ocak 2020’de yaratılan belirsizliğin sonuçları ortadayken son olarak 15 Temmuz 2020’de bir kez daha hükümetin yarattığı kaos ve belirsizliğin geri dönülemez zararları ve telafisi imkansız sonuçları karşılaşmadan, ortadan kaldırma mücadelesi verilmektedir”.

İçinden geçilmekte olan gergin ortamda mahkeme huzurunda devam eden ve ara emir kararı verilmiş bir dava olduğu bilindiği halde açıklama yaparak, belediyelere müracaat etmeyi normalleştirmenin kabul edilebilir bir durum olmadığını da dile getiren Aysal, bunların yaşanmaması ve her sektör için belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini vurguladı ve bunun da ancak İmar Planının yayınlanmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

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