KTÖD 15 Kasım Mesajı Yayınladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) Başkanı Ümit Serdaroğlu KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü mesajı yayınladı.

Serdaroğlu yayınladığı mesajda, “Bugün Kıbrıs Türk Halkının insan hak ve özgürlüğünün doğal sonucu olarak kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Uygar ve ileri dünyada bireylerin sahip olduğu insan hak ve özgürlükleri yanında toplumların da kendi oluşumlarını tamamlayıp geliştirmek, bağımsızlık ve kendi kaderini kendilerinin sahip çıkma hakkı vardır. Toplumların bu doğal hakkını engelemeye hiçbir yabancı gücün ve hiçbir devletin hak ve yetkisi yoktur. Geçmişimizin bilinci içerisinde bugünlere nasıl ulaştığımızı çok iyi biliyoruz. Kendi Cumhuriyetimizde kendi anayasamızın güvencesi altında yaşamanın huzur ve mutluluğu içindeyiz” dedi.