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KTOEÖS 53. Olağan Genel Kurul'a gidiyor: 2 grup yarışacak

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 53. Olağan Genel Kurul’u 13 Kasım Cumartesi saat 9.30-17.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.
KTOEÖS 53. Olağan Genel Kurul'a gidiyor: 2 grup yarışacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 53. Olağan Genel Kurul’u 13 Kasım Cumartesi saat 9.30-17.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Mevcut başkan Ozan Elmalı’nın dahil olduğu ‘Öğretmen Hareketi’ grubu ile eski başkanlar Selma Eylem ve Tahir Gökçebel’in bulunduğu ‘Örgütlü Öğretmen’ grubunun yarışacağı 2 gruptan toplam 58 öğretmen, yetkili kurullara girmek için yarışacak.

Genel Kurul’da yarışacak 2 grup ve adayları şöyle:

Öğretmen Hareketi Grubu:

Yönetim Kurulu Adayları: Ahmet Billuroğlu, Ali Yaman Işık, Aliye Bozdağ, Cumali Avcı, Çağrı Arslan, Duygu Geylan, Fatoş Muhtaroğlu, Fikret Civisilli, Halil Alkım, Hasan Hüral, Hasan Soyer, İbrahim Ermihan, Kemal Değirmencioğlu, Kemal Dervişoğulları, Mehmet Güneyli, Mert Partalcı, Mustafa Korkut, Ozan Elmalı, Ömer Akkanat, Ümitcan Yaşamsal, Tayfun Gergin.

Disiplin Kurulu Adaylar: Ahmet Özyaşar, Aylin Alibaş Argen, Buğçe Dikmenay Özer, Mahmut Kiracıoğlu, Ziya Tüzel.

Denetleme Kurulu Adayları: Mine Gülhan Akad, Musa Karabudaklı, Özge Tahiroğlu.

Örgütlü Öğretmen Grubu:

Yönetim Kurulu Adayları: Adnan Zekai, Ahmet Dümenci, Ahmet Karaoğulları, Arzu Kurtdereli, Aziz Selengin, Cemil C.Ensari, Çiler Demirtay, Erkan Bulak, Huri Özkal, Lütfiye Çanacık, Necip Oran, Ozan Çoli, Ozan Taşçıoğlu, Rifat Can, Ruzen Atakan, Selma Eylem, Seniha Kutalmış, Şaziye Öztinen, Tahir Gökçebel, Ulaş Yıldız, Zühre Özkaraman.

Disiplin Kurulu Adayları: Aygün Şahsuvaroğlu, Çilen Ulusoy, Engin Salış Tutku, Murat Efe, Salih Ayyıldız.

Denetleme Kurulu Adayları:  Aysel Çeliktaşlılar, Serkan Dike, Teslime Uysal.

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