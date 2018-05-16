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KTOEÖS: ”ABD ile İsrail’in yaptıklarının Hitler’inkinden bir farkı yok”

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KTOEÖS),  “ABD’nin  işbirlikçisi İsrail ile birlikte Filistin’de yaptığı hamle ile çok sayıda insanın ölümüne, binlercesinin yaralanmasına neden olmasının, Nazi Almanya’sında Hitler’in yaptıklarından hiçbir farkı olmadığını” belirtti.
KTOEÖS: ”ABD ile İsrail’in yaptıklarının Hitler’inkinden bir farkı yok”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, emperyalist ülkelerin, temel insan haklarını yok sayarak Ortadoğu’daki petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol etme kavgasının  bölgede, Akdeniz’de ve tüm dünyada büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Eylem, “Ortadoğu’da yaratılan ve binlerce kişinin yaşam hakkının elinden alındığı çıkar savaşını, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik zulmünü ve katliamını şiddetle kınıyor, bölgedeki doğal kaynakların tüm dünyanın yararına, eşit ve adil bir şekilde kullanılabilmesi için şiddet ve teröre son verilerek, insanlığın kendi ırkını katletmesini bırakıp “Barış” sağlanması çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

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