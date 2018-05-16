  • BIST 101.954
  • Altın 186,110
  • Dolar 4,4697
  • Euro 5,2934
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”

» »
KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”
KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), asgari ücretin “insanca yaşanacak düzeyde” yeniden belirlenmesini talep etti.

KTOEÖS konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Yükselen döviz karşısında erimekte olan maaşlarla alım gücü ciddi bir şekilde gerileyen çalışanlar yaşam mücadelesi verirken bu duruma etkin ve yeterli çözümler üretmek yerine hükümetin zam üstüne zam yapması ülkeyi yangın yerine döndürmüş, çalışanlar açlık sınırı ve altında yaşamaya mahkûm edilmiştir” dedi.

“Hayat pahalılığının hesaplanma biçimi realiteye dönüştürülmeli, devlet eliyle halkın fakirleştirilmesine son verilmelidir” denilen açıklamada, eşel mobilin 2 ayda bir hale gelmesi; “stabil” para birimine geçilmesi için ivedilikle adımlar atılması, vergi adaletinin sağlanarak düşük gelirlilerin rahatlatılması istendi. 

KTOEÖS açıklamasına şöyle devam edildi:
“Ortadan kaldırılan mali protokol görüşmeleri derhal başlatılmalıdır. Kamu ya da özel sektör tüm çalışanların kadrolu, sendikalı, toplu iş sözleşmeli, güvenceli çalışması için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. 
Eğitim ve sağlık parasız, nitelikli kamusal hizmetler olmalıdır. Eğitimin devlet politikası haline dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Anayasaya uygun olarak bilimsel, laik, demokratik, nitelikli kamusal eğitim zorunlu hale getirilmeli yasaya uygun olmayan eğitim veren okullar yasal hale dönüştürülmelidir. 
TC ile paralel götürülen eğitim sistemi tamamen yerelleştirilmeli cinsiyetçi, gerici, söven unsurlardan arındırılmalıdır. Eksik öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi, atölye şefi kadroları tamamlanmalı okul altyapı sorunları giderilmelidir. Özel eğitim yasası geçirilmeli, kadro açılmalıdır. Tüzük, yasa, program, müfredatlarla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır. Çalışanlar arasında adaletsiz bir durum yaratan sosyal güvenlik ve göç yasaları ortadan kaldırılmalı hem özel hem de kamu için eşitlik ve adalete dayalı bir barem sistemi oluşturulmalıdır.”

KTOEÖS’ün açıklamasında şu sorulara da yer verildi:
“Ekonomik, siyasi, nüfus ve diğer dayatmalara dur denmeyecek mi;

TC ile imzalanan protokolün içeriği nedir;

Her geçen gün fakirleştirilen halkın bu durumuna seyirci kalmaya devam mı edilecek;

Çeşitli olanaklar sağlanan vakıf dernek ve tarikatların örgütlenmesine daha ne kadar göz yumulacak?”
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:45
  • TARIM SİGORTASI FONU YARGIYA MI GİDİYOR?16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:45
  • Dövizde rekor üzerine rekor!15 Mayıs 2018 Salı 21:07
  • 19 Mayıs kutlamaları başladı15 Mayıs 2018 Salı 19:09
  • İki toplumlu “Kamusal Nitelikli Eğitim” konferansı Ledra Palace Otel’de yapıldı15 Mayıs 2018 Salı 19:07
  • Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: 61 ölü, binlerce yaralı15 Mayıs 2018 Salı 18:05
  • Baybars: “Vatandaşlık iptalleri vicdanla değil, hukukla ilgili”15 Mayıs 2018 Salı 17:12
  • Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.. İşte tam liste...15 Mayıs 2018 Salı 16:45
  • Ticaret Odası İsrail’i kınadı15 Mayıs 2018 Salı 16:28
  • Hak-Sen cezaevi çalışanlarının eyleme gideceğini açıkladı15 Mayıs 2018 Salı 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti