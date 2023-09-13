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KTOEÖS Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis'i ziyaret etti

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KTOEÖS Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis'i ziyaret etti
KTOEÖS Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis'i ziyaret etti

İşte KTOEÖS'den yapılan açıklama;

7 Eylül 2023 tarihinde Sendika Başkanımız Selma Eylem, Genel Sekreterimiz Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler Sorumlumuz Nazan Ökçün Bülbülcü, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Sn. Andreas Kettis ile AB evinde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Başkan Selma Eylem, Kıbrıs Türk toplumuna uygulanan ve her geçen gün dozu artırılan siyasi, sosyal, kültürel baskı ve dayatmaları dile getirdi. Öğretmene ve sendikalara yapılan saldırılar, eğitim alanında yürütülen politikalarla sürdürülen toplum mühendisliği, hak ve özgürlüklere yapılan saldırılarla oluşturulmaya çalışılan yeni toplum modeline değinilerek, üst yönetim olarak tanımlanan TC’nin Kıbrıs Türk toplumuna dayattıkları ve bunun karşısında sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizdi. 

Diğer bir yandan, yalnızlaştırılan Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği ve kurumları tarafından daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Eylem, her geçen gün TC tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik siyasi, dini ve ekonomik baskılara karşı federal temelde Kıbrıs sorununa çözüm yolunun tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Görüşmemizde ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıslı Türk toplumunun oy verme ve aday gösterme süreçlerinde aktif katılımı konusunda temennisini dile getiren Kettis, bu konuda sivil toplum ve sendikaların rolünün önemli olduğuna vurgu yaptı.

Görüşmemizde ayrıca 2023-2024 akademik yılda da Avrupa Birliği yapısı ve işleyişi hakkında her yıl Strazburg’da gerçekleştirilen Euroscola programına Kıbrıs Türk öğrenci ve öğretmenlerin katılımı konusunda Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi ve sendikamızın işbirliğinin devamının önemine değinildi. 

KTOEÖS

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