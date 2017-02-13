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KTOEÖS Basın Açıklaması

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KTOEÖS Basın Açıklaması
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Propaganda adlı basın bildirgesi yayınladı.

Rum Meclisinde alınan ENOSİS Plebisit’nin yıldönümlerinin okullarda kutlanması kararı ötekileştirici, ayrılıkçı, faşist zihniyetin bir kararıdır. Bu karara destek verenler de çekimser kalarak kararı geçirenler de aynı oranda hatalıdır. Karar hem tarih bilgisinden, perspektifinden, gerçeğinden hem de mantığından, olması gereken insanlık değerlerinden yoksundur.

            ENOSİS ve TAKSİM Politikaları adamızı kan gölüne çevirmenin, kayıplar, toplu mezarlar ve bölünmüş bir Kıbrıs yaratmanın ötesinde Kıbrıs’ta yaşayanlara hiçbir fayda sağlamamıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti çoğulculuk, insan hakları, insanlık değerlerinin önemsendiği bir AB parçası olmasına rağmen kafatasçı zihniyetlere halen prim vermeye, bölünmüşlüğe devam edilerek, büyük hata yapılmaktadır.

            1960 Kıbrıs Cumhuriyetine imza atılmıştır. Bu gün temsil edilen, uluslar arası arenada faaliyet gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki kurucu ortağı vardır. Bu ortaklık çoğunluk olan topluma diğer toplumu görmezden gelme hakkı tanımamaktadır. AB kurumları bu karar karşısında sessiz kalmamalıdır. Tarih tartışılmak isteniyorsa birçok çatışmalı bölgede olduğu gibi 1940, 1950, 1955, 1963, 1967, 1974, 2002 … gibi tüm konular için, objektif Hakikat Komisyonları kurulabilir. İyi niyetle ve eşit statüde farklı toplumlardan oluşacak bu komisyonlar tarihe misyon yüklemek yerine hatalarıyla, sevaplarıyla tarihle toplumları yüzleştirebilir. Nerden bakılırsa bakılsın Kıbrıs’ta Çözümden ve Barıştan korkan kardeşler hem güneyde hem kuzeyde aynı yöntemle çalışmaktadır. Rum Meclisinde alınan karara benzer misillemelere başlamaya hazır çevrelerle işbirliği yapılıyor görüntüsü vardır. Toplumların barışmasına fırsat vermek istenmemektedir. Irkçı, şövenist ve kafatasçılar her çözüme yaklaşıldığında iki taraftan da işbirliği yaparak provokatörlük yapmayı alışkanlık haline getirmiştir.

            Kıbrıs Halkları canlarıyla, kanlarıyla diyet ödemişlerdir. Rum Meclisinde böyle bir karara,  AKEL’in ret vermesi tebrik edilmeli ırkçı ELAM’ın peşine takılan diğer siyasi partiler de yine tarihsel, ırkçı, şövenist bir hata yaptıklarını anlamalıdırlar.

          Her ne amaçla yapılırsa yapılsın oynanan oyun uzun vadede Kıbrıs halklarına dün olduğu gibi yarın da büyük zarar verecektir. Eğitim kafatasçıların, yobazların, insanlık erdemi karşıtlarının eline bir silah olarak verilmeyecek kadar önemlidir. Eğitim bilimsel, demokratik, laik olmalı, empati içermelidir. Her türlü ayrımcılıktan, cinsiyetçilikten, şiddetten arındırılmalıdır. Başta barış olmak üzere tüm insanlığın kazandığı değerleri geleceğin nesillerine aktarmalıdır. Eğitim birbirini hiç tanımamış nesilleri düşman yaptığı gibi, dünyamıza barışı getirebilecek en önemli araçtır. Tarih eğitimi de öyle bir araç olmalıdır. Sn.Anastasiadis, Sn. Akıncı Kıbrıs sorununu çözmek için net siyasi irade ortaya koymalıdır ve acele etmelidir. Ders alınarak geleceğin barış adası yaratılacağı unutulmalıdır. Bir toplumu mutlak haklı göstermeye çalışan, ırkçı, çağdışı yaklaşımların karşılığı aynı yaklaşımları beslediği unutulmamalıdır. Birlikte barış içerisinde yaşamak varken bölünmüş adada Kemal Sunal’ın PROPAGANDA filmini oynamak Kıbrıs’ta yaşayanların kaderi olmamalıdır. 

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