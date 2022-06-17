  • BIST 2.508,16
  • Altın 1030.167
  • Dolar 17.3143
  • Euro 18.2061
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

KTOEÖS Basın Bildirisi yayımladı

» »
KAMUSAL EĞİTİM GAİLENİZDE Mİ?
KTOEÖS Basın Bildirisi yayımladı

Ülkemizde dayatma, baskı ve empatiden yoksun zihniyet her alanda gittikçe yaygınlaşmakta ve maalesef Eğitim Bakanlığı da bu konuda geri durmamaktadır.

 

“Ben yaparım, bize verilen budur, yapacak bir şey yoktur” diyerek eğitimi daha iyi noktaya nasıl getiririz değil, hakları nasıl budarım, nasıl daha fazla öğretmen tasarruf ederim anlayışıyla planlama yapmadan, öngörüden uzak, sonuçlarının ne olacağını uyarmamıza rağmen kayıtsız kalarak bir emir eri gibi itaat etmekte, doğruyu söylemekten geri durmaktadırlar.

 

Eğitim Bakanlığı bir yandan pandemi dönemi ve sonrasında tüm öğretmenlerin nasıl özveri ile emek harcadıklarını söyleyip onlara teşekkür ederken, diğer yandan tam tersine yapılan öğretmen emeğini değersizleştirmekte, görmezden gelmekte, hiçleştirmektedir.

 

Çağdaş eğitim anlayışı okullarımızda sanat, tiyatro, kültürel ve sportif faaliyetler nasıl yaygınlaşır diye düşünmeyi, koşulları yaratmayı söylerken, KKTC Eğitim Bakanlığının bu faaliyetleri ortadan kaldırmaya yönelik anlayışını üzülerek izliyoruz. Okullarda bu faaliyetlerin daha da yaygınlaştırılmasının tedbirlerinin alınması gerektiğini, çocuklarımızın pandeminin olumsuz etkilerinden sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılmasının ile kurtulabileceğini bilmelerine rağmen, bu duruma kayıtsız kalmakta, bu anlamda olumlu tek bir adım atmamakta, aksine olanı da ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

 

Üzülerek görüyoruz ki eğitimi yöneten anlayış toplumdan,

okullardan eğitimden kaygı duymayan bir anlayıştır.

 

Kamu Hizmeti Komisyonunun Eğitim Bakanlığına 17 Mart 2022 tarihli gönderdiği yazıda yeni eğitim yılında okulların öğretmensiz açılmaması için öğretmen sınavlarının planlandığı belirtilmiş ve 1 Temmuz 2022’de öğretmen nakillerinin tamamlanarak KHK’ye gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

Soruyoruz:

-          Milli Eğitim Bakanının bundan haberi var mıdır?

-          Şu ana kadar öğretmen nakillerine başlanılmadığının farkında mıdır?

-          Öğretmen nakillerini ne zaman başlatmayı düşünüyorsunuz?

-          Sizin yeni eğitim yılında okulların öğretmen eksiği olmadan açılması gibi bir derdiniz var mı?

-          Nakillerin başlayabilmesi için yeni okulların açılıp açılmayacağı, hangi öğrencilerin bu okullara gideceği?

-          Kapsam bölgesinin ne olacağını çalıştınız mı?

-          Yeni okulların açılması için sizin sorumluluğunuzda olan yol, su, elektrik altyapıları için sorumluluğunuzu yerine getirebilecek misiniz?

-          Hayırsever vatandaşların yaptığı binalar hazır olduğu halde sorumluluğunuzu yerine getirmediğiniz için bu okullar açılamayacak ve çocuklarımız 45 kişilik sınıflarda eğitimlerine devam mı edecektir?

-          Yoksa tüm bunlar kamusal eğitim hizmetlerinin kötü gösterilip özel eğitim kurumlarının müşteri kaybetmemesi için mi planlanıyor?

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS Basın Bildirisi yayımladı17 Haziran 2022 Cuma 11:12
  • Ercan Havalimanı'nda şok grev uyarısı!17 Haziran 2022 Cuma 10:58
  • Akyiğit: Elektrik fiyatlarına önümüzdeki ay 56-57 kuruş zam yapılacak17 Haziran 2022 Cuma 10:49
  • Her Daim Dostlar iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenliyor17 Haziran 2022 Cuma 10:48
  • Kızılyürek’: ‘Ayrımcılık Yapmayın!’17 Haziran 2022 Cuma 10:44
  • Elektriğe yeniden zam geliyor....17 Haziran 2022 Cuma 10:31
  • Mustafa Naimoğulları: Bu ülkede 5-10 tüccarın zengin olabilmesi için çabalanıyor17 Haziran 2022 Cuma 10:01
  • Gece yarısı yeni atamalar yapıldı....İşte tam liste...17 Haziran 2022 Cuma 09:59
  • Saadet Hüdaverdi, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden alındı17 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • Pazartesi eylem var.. Ne zamlar ne eylemler bitmek bilmiyor...17 Haziran 2022 Cuma 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti