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KTOEÖS Basın Toplantısı düzenleyecek

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KTOEÖS basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu
KTOEÖS Basın Toplantısı düzenleyecek

Duyurunun tam metni şu şekilde:

"Sendikamız, 14 Eylül 2018 Cuma günü (Yarın)

saat: 10:00'da

Yeni Eğitim- Öğretim Yılının Değerlendirmesi

konusunda sendikamızın Lefkoşa Merkez binasında

basın toplantısı düzenleyecektir."

 

 

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