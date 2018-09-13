KTOEÖS Basın Toplantısı düzenleyecek

Duyurunun tam metni şu şekilde:
"Sendikamız, 14 Eylül 2018 Cuma günü (Yarın)
saat: 10:00'da
“Yeni Eğitim- Öğretim Yılının Değerlendirmesi”
konusunda sendikamızın Lefkoşa Merkez binasında
basın toplantısı düzenleyecektir."
Duyurunun tam metni şu şekilde:
"Sendikamız, 14 Eylül 2018 Cuma günü (Yarın)
saat: 10:00'da
“Yeni Eğitim- Öğretim Yılının Değerlendirmesi”
konusunda sendikamızın Lefkoşa Merkez binasında
basın toplantısı düzenleyecektir."
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