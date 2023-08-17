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KTOEÖS Başkanı Eylem’den Başbakan'ın tam gün eğitim açıklamasına tepki: "Büyük kaos yaratacak"

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yeni öğretim yılına yönelik “plansız, programsız ve dayatmacı anlayışla” hareket edildiğini savunarak, “Bu, büyük kaos yaratacak” dedi.
KTOEÖS Başkanı Eylem’den Başbakan'ın tam gün eğitim açıklamasına tepki: "Büyük kaos yaratacak"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yeni öğretim yılına yönelik “plansız, programsız ve dayatmacı anlayışla” harket edildiğini savunarak, “Bu, büyük kaos yaratacak” dedi.

Eylem yazılı açıklamasında, “tam gün eğitim” adı altında, hiçbir hazırlık yapmadan, sadece ders saatlerini artırarak, yeni programın uygulanacağı konusunda “sendikalarla uzlaşı sağlandığı” açıklamasıyla Başbakan’ın kamuoyunu yanılttığını iddia etti.

Eylem, “Tek taraflı kararlar alarak eksik kadrolar, kalabalık sınıflar, bütçesiz okullar ve eğitimdeki yığınla sorunu yok sayarak, yapılması gereken altyapı, donanımla ilgili hiçbir çalışma (hazırlık) yapmayarak, öğrencilerimizin yeterli ve sağlıklı beslenmesini, eğitim ortamını ve güvenliğini, temizlik ve hijyenini göz ardı ederek dayatılan bu programı kabul etmiyoruz. Bu plansız, programsız, dayatmacı anlayış yeni öğretim yılında büyük koas yaratacaktır. Bir kez daha uyarıyoruz.”

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