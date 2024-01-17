  • BIST 8034.67
  • Altın 1957.698
  • Dolar 30.133
  • Euro 32.7344
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

KTOEÖS: Bu düzen sürdürülemez!

» »
Adamızın kuzeyinde yaratılan yağma, talan, rüşvet, torpil, peşkeş, kara para aklama düzeninden nemalanan sadece sermaye değil siyasilerin de olduğu son zamanlarda daha fazla gün yüzüne çıkmaktadır.
KTOEÖS: Bu düzen sürdürülemez!

İşte açıklama;

Adamızın kuzeyinde yaratılan yağma, talan, rüşvet, torpil, peşkeş, kara para aklama düzeninden nemalanan sadece sermaye değil siyasilerin de olduğu son zamanlarda daha fazla gün yüzüne çıkmaktadır.

 

İhalesiz yakıt alımlarıyla, arazi peşkeşleriyle casinolar, bet ofisler, gece kulüpleri, uyuşturucu, insan ticaretiyle yaratılan kokuşmuş düzende halk fakirleştirilip orta sınıf ortadan kaldırılırken,  sermaye, siyasiler, bakanlar, İnterpol’ün aradığı suçlular da servetine servet katmaktadır. Erhan Arıklı veya adı skandallara karışmış yargılanması gereken siyasiler ülkemizi yönetir duruma gelmiş ya da getirilmiştir.

 

Kamusal hizmetlere yatırım yapılmayarak özelleştirmeye teşvikler, vergi afları sağlanırken, öğretmene, basın emekçilerine, doktorlara, eczacılara itibar suikastı yapılırken ülkemizi yönettiğini iddia edenlerin en üst kademesindekilerin dahi bu düzenden elde ettiği rant sorgulanmamaktadır.

 

Okullarımız dökülürken ihtişamlı cami açılışları, külliyeler yapılmaktadır. Tarikatların, vakıf, dernek aracılığıyla örgütlenmelerine, bizzat ‘devlet’ eliyle izin verilmekte, çanak tutulmaktadır. Eğitime, üretime, sosyal alanlara müdahalesine, kurumlarımızı ele geçirmesine izin verilmektedir. Parası olana bedelli hakkı tanınırken, vicdani retçiler suçlu olarak yargılanmaktadır

 

Memleketi, kurumları soyanlar elini kolunu sallayarak Türkiye’ye girebiliyorken, sosyal medyada düşüncelerini yazdığı için ülkemiz aydınlarına adi suçlu muamelesi yapılmakta, dava açılmakta, sorgulanmakta, Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

 

Madem ki bu ülke insanı için cadı avı başlatılmıştır, verilen çifte vatandaşlıkların

 (TC-KKTC) kaldırılması konusu artık gündeme getirilmelidir.

 

Ülkemiz sormagir hanına döndürülmüş durumdadır. Kontrol altına alınmıyor, denetlenmiyor, kriminal olayların artışı, kan donduran cinayetler, kıyılarımıza vuran cesetler, halkta güvenlik tedirginliğini her geçen gün artırıyor. Taşınan nüfusa dur demek bir yana vatandaşlıklar verilerek irademizi tamamen teslim almak hedefleniyor. Taşınan, yaratılan ve sayısı bilinmeyen nüfusa altyapı, doğal kaynaklarımız yetmiyor. Trafik kazaları, ani ölümler artmaya devam ediyor.

 

‘Eşit egemen devlet’ dediğiniz TC hükümetleri ve yerel işbirlikçilerin yaratılmasında sorumlu olduğu bu kokuşmuş düzenin üst ve alt yapı rejimleri olarak neden sürmesini istediğiniz ve devam etmesi için yıllardır ayak sürdüğünüz, bahaneler ortaya koyduğunuz her geçen gün daha da netleşiyor.

 

20 yıldan fazladır AKP’nin dayattığı ve bugünkü kukla hükümet UBP-DP-YDP’nin bulaştığı yolsuzluklarla yaratılan bu kokuşmuş düzenle mücadelemiz devam edecektir.

 

Barış ve çözümün gerçekleşeceği, adaletin sağlanacağı, insanca yaşayabileceğimiz, var olabileceğimiz, özgür ülkemiz için, çocuklarımız, geleceğimiz için direnmeye,

 mücadele etmeye yurtsever halkımızla birlikte devam edeceğiz.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da tutuklu Akan Kürşat davası 6 Şubat’a ertelendi17 Ocak 2024 Çarşamba 12:11
  • En fazla yağış Koruçam’da kaydedildi17 Ocak 2024 Çarşamba 11:50
  • Dinçyürek: Sağlık bir takım işidir. Tıp-iş ile işbirliği içeresinde olacağız17 Ocak 2024 Çarşamba 11:48
  • İlk onlar zam yaptı! Koop Süt Ürünlerine Zam!17 Ocak 2024 Çarşamba 10:50
  • Lefkoşa’da araç yangını!17 Ocak 2024 Çarşamba 10:49
  • KKTC'de Geçen Hafta 60 Trafik Kazası: 1 Ölüm, 13 Yaralı; 4040 Sürücüye İşlem17 Ocak 2024 Çarşamba 10:33
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 6 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı17 Ocak 2024 Çarşamba 10:06
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Ocak 2024 Çarşamba 10:01
  • Yeni trafik cezaları belli oldu: İşte trafik cezaları listesi17 Ocak 2024 Çarşamba 09:47
  • Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor17 Ocak 2024 Çarşamba 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti