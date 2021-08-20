  • BIST 1.437,540
  • Altın 489,88
  • Dolar 8,5280
  • Euro 9,9400
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

KTOEÖS: “Bu Kamplar İptal!” Diyemiyor Musunuz?

» »
Yeni eğitim yılında okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılması, yüz yüze eğitimin başlaması için eğitim sendikaları büyük bir çaba sarf etmektedir.
KTOEÖS: “Bu Kamplar İptal!” Diyemiyor Musunuz?

KTOEÖS'ün açıklaması:

 

Yeni eğitim yılında okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılması, yüz yüze eğitimin başlaması için eğitim sendikaları büyük bir çaba sarf etmektedir. Anlaşılan o ki,  Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yüz yüze eğitimi başlatmak, öğrencilerimizin ve toplumumuzun sağlığını korumaktan daha önemli gördüğü işler vardır: Yurt dışında öğrencilere yönelik ideolojik kamp düzenlemek gibi!

 

Bizler ülkemizdeki vaka artışından dolayı, denetimlerin artırılması, vaka sayısının düşürülmesi ve yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde başlatılması için yetkililere çağrı yaparken; sendikamız KTOEÖS, KTÖS ve KTTB ile birlikte “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nu ortaya koymuşken karşımızda kılavuzun gereklerini yerine getirmesi ve güven ortamı yaratılması için hiçbir somut adımın atılmadığını görmekteyiz.

 

Eğitim Bakanlığının eğitimle ilgili herhangi bir kaygısı olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu kampların sağlık açısından yaratacağı riski defalarca vurgulamış olmamıza rağmen uyarılarımız görmezden gelinmiş, TC Elçiliği memurlarına Eğitim Bakanlığında ofis sağlanarak, binlerce öğrencinin yurt dışına kampa gönderilmesi için kayıt yapılmıştır.

 

Yetkililere soruyoruz:

 

  • Şuan  farklı bölgelerdeki kamplarda bulunan öğrencilerimiz arasında da Covid-19 testi pozitif olanlar var mı?

 

  • 18 Eylül’e kadar devam edeceği açıklanan söz konusu ideolojik kampların  yaşanan bu fiyaskodan sonra KKTC Eğitim Bakanlığı yetkililerinin kampları iptal etmek istediği, ancak TC Elçiliğinin kampların iptaline onay vermediği gerçek midir?

 

  • Öğrencilerimiz ile aynı kamplarda yer alan Türkiyeli öğrencilerin PCR testleri olmadan kamplara katıldığı bilginiz dahilinde miydi?

 

  • Bu yıl ülkemizde pandemiden dolayı herhangi bir kamp organizasyonuna onay vermezken,  hala en riskli ülkeler arasında olduğu kabul edilen Türkiye’de kamp organize edilmesine göz yummak, öğrencilerimizin, ailelerinin ve tüm toplumun sağlığını hiçe saymak değil de nedir?

 

Toplum sağlığını hiçe sayarak, ekonominin dibe vurduğu bir dönemde eğitimdeki ihtiyaçları karşılamak yerine ideolojik kamplar düzenlenmesinin esas nedeninin talimatları harfiyen yerine getirmek olduğu ortadadır. KTOEÖS, hangi amaçlar için düzenlendiği ortada olan bu kampların dün olduğu gibi bugün de karşısındadır. 

 

 

Duygu GEYLAN

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya Başbakanı: Havalimanı dışındaki vatandaşlarımıza yardımcı olamıyoruz20 Ağustos 2021 Cuma 11:01
  • Özkıraç: “Domates pahalı yumurtayla gelin”20 Ağustos 2021 Cuma 10:56
  • Arıklı; “Böyle bir şeye hakları yok, Sen Kimsin”20 Ağustos 2021 Cuma 10:48
  • Avcıoğlu: Evet, Arıklı'nın eşinin ve oğlunun projelerini de ben çizdim! dedi ve gerçekleri açıkladı...20 Ağustos 2021 Cuma 10:43
  • UBP Girne vekili Berova YDP Başkanı Arıklı'yı şiddetle kınadı!20 Ağustos 2021 Cuma 10:15
  • Nijerya'da silahlı saldırılar: 17 kişi öldü20 Ağustos 2021 Cuma 10:01
  • UBP Anketinde yine benzer sonuç çıktı... İşte son anket sonuçları...20 Ağustos 2021 Cuma 09:57
  • Bir yanda "vatan millet sakarya" diğer yanda ise Rum'a muhtaç...20 Ağustos 2021 Cuma 09:51
  • Çavuşoğlu: “Kıbrıs ile ilgili gizli bir gündemimiz yok”20 Ağustos 2021 Cuma 09:45
  • KKTC Alevi Kültür Merkezi Pazar Günü “Aşure Lokması” Düzenliyor20 Ağustos 2021 Cuma 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti