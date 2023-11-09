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KTOEÖS bugün 15.30’da Meclis, 16.00’da Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve miting yapacak

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KTOEÖS bugün 15.30’da Meclis, 16.00’da Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve miting yapacak
KTOEÖS bugün 15.30’da Meclis, 16.00’da Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve miting yapacak

KTOEÖS, çocukların, tüm sendikaların, kurumların, çevrenin, toplumsal yapının, sağlık ve eğitimin tehdit altında olduğu gerekçesiyle bugün 15.30’da Meclis önünde, 16.00’da ise Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve miting yapacak.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Kurtuluş Lisesi’nde görev yapan bir öğretmenin vefatı dolayısıyla ertelediği eylemi bugün yapacağını, Meclis’le ve Milli  Eğitim Bakanlığı önünde miting gerçekleştireceğini açıkladı.

Çocukların, tüm sendikaların, kurumların, çevrenin, toplumsal yapının, sağlık ve eğitimin tehdit altında olduğu gerekçesiyle yapılacak eylem için Sendika saat 15.00’te sendika binası önünden yürüyüşe başlayacak ve saat 15.30’da Meclis, 16.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde miting yapacak.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel sendika yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, topluma dayatılan birçok politikanın hükümet tarafından uygulamaya konulduğunu, bütün kurumlar, varlıklar ve örgütlere toplumsal mühendislik gereği saldırıların yoğunlaştığını iddia etti.

Gökçebel açıklamasında itibarsızlaştırma, örgütsüzleştirme, etkisiz kılma talimatı alınan politikaların, yandaş medya kanalları ve bir algı operasyonuyla hayata geçirilmek istendiğini, her kurum, doktor, öğretmen, kamu çalışanı, işçi, her kesimin planlı bir şekilde saldırılarla karşı karşıya olduğunu savundu.

"Ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık politikaları, ideolojik ve toplumsal dönüştürme, şekillendirme amacıyla uygulamaya konulmuştur" diyen Gökçebel, Kıb-Tek’te, havalimanında, sağlıkta, eğitimde ve her alanda sendikalara, çalışanlara, kurumlara açıkça saldırı sergilendiğini iddia etti.

Halkın fakirleştirildiğini, "peşkeş, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin had safhaya çıkarıldığını" savunan Gökçebel, şöyle devam etti:

"Bir yandan eğitimde hiçbir yatırım yapmayan, eğitimin içeriğini boşaltan, okulları savaş dönemindeki kadar çaresiz bırakan, tek kuruş bütçe ayırmayan, eğitimi gericiliğe, yobazlığa iten, niteliksiz ve paralı hale getiren zihniyet diğer yandan saldırı amaçlı ‘tam gün’ politikası ortaya koyarak takiyye yapmakta, sendikalarımıza, öğretmenlerimize, çocuklarımıza lâik, çağdaş, kamusal parasız eğitime açıkça saldırmaktadır.

Çocuklarımız risk ve tehdit altındadır. Tüm sendikalarımız, kurumlarımız, çevremiz, toplumsal yapımız, sağlığımız ve eğitimimiz hedef yapılmış durumdadır.

Örgütlü, onurlu mücadeleyi yok ederek, toplumsal kurumlarımıza, yaşam kanallarımıza, kültürümüze, kimliğimize yapılan bu saldırılara seyirci kalmamalı, her alanda omuz-omuza mücadele etmeye devam etmeliyiz.”

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