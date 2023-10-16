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KTOEÖS bugün 19 okulda eylem yapacak

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, tam gün eğitime karşı başlattığı eylemlere bugün 19 okulda devam edecek.
KTOEÖS bugün 19 okulda eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitime karşı başlattığı eylemlere bugün de devam ediyor.

Sendika bugün saat 14.00'de İskele Bekirpaşa Lisesi önünde başlayacak yürüyüş eylemi yapacak. Eyleme, Bekirpaşa Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi ve  Mehmetçik Ortaokulu öğretmenleri katılacak.

Öğleden sonra eylemde olacak tüm okulların ise şunlar olacağı belirtildi:

"Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Cumhuriyet Lisesi, Oğuz Veli Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi"

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