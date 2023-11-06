KTOEÖS bugün öğleden sonra 25 okulda eylemde olacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün öğleden sonra 25 okulda eylemde olacağını açıkladı.

Sendika Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Öğrencilerimizin aç kaldığı güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahum edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan ‘tam gün’ diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, deprem riski olan okullarda da, diğerlerinde de tek bir çivi çakılmasını, gerekli bakım, onarım, tamirat, güçlendirme yapılmasını sağlamak yerine okulları konteynerlerle doldurduğunu kaydeden Eylem, “Bunun yanında, bakanın dökülen okullarımızla ilgili sorumluluğunu öğretmene, okul idarelerine ve öğrencilerimize yıkmaya çalışması da kabul edilemezdir” dedi.

“MÜCADELİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Eylem, “Öğretmeni, sendikasını itibarsızlaştırmaya çalışan, dayatmayla, yasa dışı genelgelerle baskı altına almaya çalışan, tehditle öğretmeni yıldırmaya çalışan anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

KTOEÖS’ün eylem yapacağı okullar şu şekilde:

"Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Mağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Girne Turizm Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi."

KTOEÖS, 9 KASIM’DA YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG DÜZENLEYECEK

KTOEÖS öte yandan 9 Kasım Perşembe günü ise yürüyüş ve miting düzenleyecek. Saat 15.00’da sendika binasından başlayacak olan yürüyüş ‘Susmayacağız’ sloganıyla gerçekleşecek.

Geçen hafta yapılaması planlanan eylem Edebiyat Öğretmeni Derya Karslı Kılıçoğlu’nun vefatı dolayısıyla ertelenmişti.