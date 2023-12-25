KTOEÖS bugün öğleden sonra 4 okulda eylemde olacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün öğleden sonra 4 okulda eylemde olacağını açıkladı.
Sendika Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Toplumsal yapımıza, kültürümüze, dilimize, dini anlayışımıza, yaşam biçimimize, kamusal alanlarımıza, kurumlarımıza, haklara, demokrasimize müdahaleler; bilimsel, laik eğitim anlayışına, kamusal eğitime, devlet okullarına, öğretmenlerin statüsüne, çalışma koşullarına, itibarına saldırılar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
KTOEÖS’ün bugün ve yarın eylem yapacağı okullar şu şekilde:
“Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Mağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu ve Mehmetçik Ortaokulu.”
KTOEÖS öte yandan, 16 Aralık Salı günü saat 10.00’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda basın açıklaması yapılacağını da belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.