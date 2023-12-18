KTOEÖS bugün ve yarın öğleden sonra ders yapmama eylemi yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bugün ve yarın öğleden sonra ders yapmama eylemine devam edeceklerini açıkladı.
Eylem açıklamasında, bugün eylemde olacak okulları şöyle sıraladı:
“Lapta Yavuzlar Lisesi, Polatpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi”
Eylem Salı günü saat 14.00’te Lapta Yavuzlar Lisesi’nde eylem ve basın açıklaması yapılacağını da belirtti.
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