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KTOEÖS: Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanı çöktü

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KTOEÖS: Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanı çöktü
KTOEÖS: Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanı çöktü

KTOEÖS, haftasonu Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanının çöktüğünü duyurdu.

KTOEÖS, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftasonu Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanının çöktüğünü fotoğraflarla duyurdu.

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