KTOEÖS: Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanı çöktü

KTOEÖS, haftasonu Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanının çöktüğünü duyurdu.
KTOEÖS, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftasonu Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanının çöktüğünü fotoğraflarla duyurdu.
KTOEÖS, haftasonu Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanının çöktüğünü duyurdu.
KTOEÖS, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftasonu Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun tavanının çöktüğünü fotoğraflarla duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.