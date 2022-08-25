KTOEÖS: Çavuşoğlu ile tartışmaya hazırız

” Eğitim sisteminde ve okullarımızda çözülmesi ivedi dağ gibi sorunlar ortada dururken, bu sorunları görmezden gelip öğretmenlerin özlük haklarına saldırmak iyi niyetten uzak bir anlayıştır” ifadelerini kullanan KTOEÖS, Bakan Çavuşoğlu’yla kamuoyu önünde eğitim sorunlarını konuşmaya hazır olduklarını bildirdi.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sorular yöneltilerek, Bakan Çavuşoğlu’ndan cevaplaması talep edildi.

- “Eğitim Bakanının değersizleştirmeye çalıştığı ve konuşmaktan kaçındığı bu sorunlar bize göre hayati denecek kadar ciddi sorunlardır”

“Eğitim Bakanının değersizleştirmeye çalıştığı ve konuşmaktan kaçındığı bu sorunlar bize göre hayati denecek kadar ciddi sorunlardır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Bakan’a şu sorular yöneltildi:

“Sn. Çavuşoğlu, yıkılmaya yüz tutmuş, kolonları çatlamış, çatıları çökme tehlikesi taşıyan okullarımıza ait fotoğrafları ‘birkaç çatlak duvar’ olarak nitelendirdiniz. Birkaç çatlak duvar diye ifade ettiğiniz bu okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin risk altında olmadığını söyleyebilir misiniz?

- Veliler çocuklarını gönül rahatlığı ile bu okullara gönderebilir diye çağrı yapacak mısınız?

- ‘Birkaç çatlak duvar’ diye bahsettiğiniz okullarla ilgili Eğitim Bakanlığının bir çalışması var mı? Kaç tane okulumuz bu durumdadır?

- Eğitime ve topluma kazandırdığınızı iddia ettiğiniz 13 okulun kaç tanesi Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştır?

- Avrupa Birliği projeleri ile okullarımıza yapılan laboratuvarlara Eğitim Bakanlığının kaç kuruş katkısı olmuştur?

- Yeni okulların yapılması, eski okulların kaderine terk edilmesini mi gerektirmektedir?

- Yıkık dökük okullarımızın tamiratıyla ilgili ‘Okul Aile Birlikleri ve sendikalar da okullardaki tamiratı üstlenebilir’ söyleminiz bir Eğitim Bakanı’nın sarf edeceği sözler mi? Okul ihtiyaçlarını gidermek, okulları tamir etmek okul aile birlikleri ve sendikaların görevi mi?

- Okullara trafo için harcanan 3-4 milyon TL’nin ‘çok büyük meblağlar’ olduğunu belirtiyorsunuz. Bunları karşılamak devletin görevi değil mi? Yurt dışı temsilciliklerine yıllık 96 milyon TL, müşavirlere yıllık 45 milyon TL’nin de ‘çok büyük meblağlar’ olduğunu düşünüyor musunuz?

- 3 öğrencinin bulunduğu Gaziantep'e 4800 Euro maaşla kültür ve eğitim ataşesi atanması, okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasından daha mı önemli ve gereklidir?”