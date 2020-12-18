  • BIST 1.408
  • Altın 463,220
  • Dolar 7,6351
  • Euro 9,3413
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:33 yeni vaka! 13 vaka yerel 11 vaka mülteci

KTOEÖS: "Cumhuriyet Lisesinde tavan çöküyor"

» »
KTOEÖS: "Cumhuriyet Lisesinde tavan çöküyor"
KTOEÖS: "Cumhuriyet Lisesinde tavan çöküyor"

 Bir yandan ülkemizde her geçen gün yayılan Covid-19 salgınının okullarımıza sıçraması, bir yandan da okullarımızın devam eden altyapı ve kadro eksiklikleri öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve okul çalışanlarımızı tehdit etmektedir.

Okullarımız sağlıklı ve güvenli bir biçimde yeniden yapılandırılmalıdır.

Okullarımızda nitelikli eğitim verilebilmesi için fiziki altyapı, teknik donanım ve eğitim materyallerinin eksiksiz ve ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olması gerekmektedir.

 Pandemi gölgesinde okullarımızda eğitim-öğretim yapılmaya çalışılırken, yaşanan altyapı sorunları okul ortamlarını daha da verimsizleştirmekte, eğitim-öğretimin aksamasına yol açmaktadır.

Okullarımız bu dönemde de kaderlerine terk edilmiş, okul sorunlarının çözümünde okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz yalnızlaştırılmıştır.

Cumhuriyet Lisesinde:

 

·        Okul sınırları belirlenmemiş olduğundan kontrol ve güvenliğin sağlanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır;

 

·        Okul kantini bulunmamaktadır;

 

·        Sınıflar ve tüm okul binasında bakım ve onarım ihmal edildiğinden kolonlar çatlamaya, tavanlar çökmeye başlamıştır.

Yaşanan mağduriyet ve tüm bu sorunlar yıllardır süregelmesine rağmen yetkililer bu durumu görmezden gelmektedir.

Devlet okulları gözden çıkarılmış mıdır?

Altyapı, donanım ve eksikliklerin giderilmesi için neden hiçbir adım atılmamaktadır?

BAKANLIK NEREDEDİR?

cumhuriyet-lisesi-cokuyor.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da araçtan cüzdanı çalmıştı18 Aralık 2020 Cuma 18:30
  • Lefkoşa’da zorla fuhuşa teşvik suçu18 Aralık 2020 Cuma 18:24
  • "Beni boşarsan seni öldürürüm" diye tehdit etti18 Aralık 2020 Cuma 18:19
  • KTOEÖS: "Cumhuriyet Lisesinde tavan çöküyor"18 Aralık 2020 Cuma 18:12
  • TDP MYK:''Federasyondan vazgeçmek hak gaspının devamından başka bir şeye hizmet etmeyecektir”18 Aralık 2020 Cuma 17:52
  • Tabipler Birliği: "Koronavirüse karşı Üst Komite kararları 4 Ocak'a kadar uzatılmalı"18 Aralık 2020 Cuma 17:42
  • Yerbilimleri Odası Başkanı Vadili: Long-Beach 50 metreyi bulan balçık zemin koşullarına sahip18 Aralık 2020 Cuma 17:41
  • Biyologlar Derneği: İskele Sahiline Sahip Çıkalım18 Aralık 2020 Cuma 17:36
  • Bu Memleket Bizim Platformu Çavuşoğlu'nun açıklamalarını kınadı18 Aralık 2020 Cuma 17:36
  • UNITE CYPRUS NOW: “Kendi geleceklerini belirlemede son karar KIBRIS’taki toplumlara aittir”18 Aralık 2020 Cuma 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti