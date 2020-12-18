KTOEÖS: "Cumhuriyet Lisesinde tavan çöküyor"

Bir yandan ülkemizde her geçen gün yayılan Covid-19 salgınının okullarımıza sıçraması, bir yandan da okullarımızın devam eden altyapı ve kadro eksiklikleri öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve okul çalışanlarımızı tehdit etmektedir.

Okullarımız sağlıklı ve güvenli bir biçimde yeniden yapılandırılmalıdır.

Okullarımızda nitelikli eğitim verilebilmesi için fiziki altyapı, teknik donanım ve eğitim materyallerinin eksiksiz ve ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olması gerekmektedir.

Pandemi gölgesinde okullarımızda eğitim-öğretim yapılmaya çalışılırken, yaşanan altyapı sorunları okul ortamlarını daha da verimsizleştirmekte, eğitim-öğretimin aksamasına yol açmaktadır.

Okullarımız bu dönemde de kaderlerine terk edilmiş, okul sorunlarının çözümünde okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz yalnızlaştırılmıştır.

Cumhuriyet Lisesinde:

· Okul sınırları belirlenmemiş olduğundan kontrol ve güvenliğin sağlanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır;

· Okul kantini bulunmamaktadır;

· Sınıflar ve tüm okul binasında bakım ve onarım ihmal edildiğinden kolonlar çatlamaya, tavanlar çökmeye başlamıştır.

Yaşanan mağduriyet ve tüm bu sorunlar yıllardır süregelmesine rağmen yetkililer bu durumu görmezden gelmektedir.

Devlet okulları gözden çıkarılmış mıdır?

Altyapı, donanım ve eksikliklerin giderilmesi için neden hiçbir adım atılmamaktadır?

BAKANLIK NEREDEDİR?