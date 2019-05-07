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KTOEÖS Değirmenlik Lisesinde grev yaptı

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Değirmenlik Lisesi'nde 2 saatlik grev yaptı.
KTOEÖS Değirmenlik Lisesinde grev yaptı

"Okullarda artan öğrenci sayısı karşısında hem öğrencilerin hem öğretmenlerle okul idarelerinin yaşadığı sıkıntılara, kaderine terk edilen okullara" dikkat çekmek amacıyla yapılan grev, 11:00-13:00 saatleri arasında yer aldı. 

KTOEÖS üyesi öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen grev sırasında basına açıklama yapan KTOEÖS Genel Sekreteri Aziz Selengin, Değirmenlik Lisesi’nde kontrolsüz nüfus akışından dolayı sınıfların kalabalıklaştığına işaret etti. 

Selengin, bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na birçok kez sorunları aktardıklarını ancak bakanlığın sorunlara kulaklarını tıkadığını savunarak, burada acil olarak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: 

"Bu bölgede artan nüfus yoğunluğundan dolayı ve ayrıca kapsam alanları dışındaki ilkokullardan gelen öğrenci sayılarının artışı nedeniyle kayıt kabul tüzüğünde yeniden acil düzenlemeler yapılması ve öğrenci sayısı azalan okullara yönlendirilmesi, okulun tamamlanmayan 4 dersliğin acilen yapılarak 2019-2020 öğretim yılına yetiştirilmesi, bundan dolayı nakil döneminde yetersiz kalacak idareci ve öğretmen kadrolarının tamamlanması."

Selengin, bugün bu uyarı grevinin; "Okullarda artan öğrenci sayısı karşısında hem öğrencilerin hem öğretmenlerle okul idarelerinin yaşadığı sıkıntıları, kaderine terk edilen okulların, yatırım yapılmayıp eğitim hakkı ellerinden alınan, güvenlikleri göz ardı edilen çocukları bir kez daha ortaya koymak" olduğunu belirterek, özelde bu okulda genelde tüm okullarda gerekli altyapı donanım okul yapımı için bakanlığı göreve çağırdı. 

Greve, Okul aile birliği de destek verdi. 

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