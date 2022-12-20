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KTOEÖS: "Demokratik Değerler Bir Kez Daha Katledilmiştir!"

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KTOEÖS Basın Bildirisi: "Demokratik Değerler Bir Kez Daha Katledilmiştir!"
KTOEÖS: "Demokratik Değerler Bir Kez Daha Katledilmiştir!"

Demokratik Değerler Bir Kez Daha Katledilmiştir!

Farklı dini inanç, mezhep ve milliyete sahip insanlar yüzlerce yıl bu coğrafyada kardeşçe yaşamış, farklılıklara tahammül ve saygı göstermişlerdir. Birbirlerinden kültürel anlamda birçok şey öğrenmiş ve oluşan ortak kültürel değerlere sahip çıkmışlardır! Irkçılık ve düşmanlıktan beslenen malum çevrelerin Kıbrıs’ın kuzeyinde bir süreden beri kimliğimize, değerlerimize, yaşam biçimimize saldırmasına, bunları aşağılamasına ve değiştirilmesi için gerekenin yapılacağı söylemlerinde bulunmasına, Kıbrıslı Türkler ilk kez şahit olmamıştır! Bu toplum, koltuk uğruna bu çağdışı bir zihniyetle işbirliği yapanları ve kendi halkına sırtını çeviren atanmış siyasileri de yakından tanıyor ve onların bu ülkeye, Kıbrıslı Türklere verecek hiçbir şeyi olmadığını da çok iyi biliyor!

Kıbrıs Türk toplumunun üzerine çökmeye çalışan karanlık zihniyet,  demokratik ilkeleri bir kez daha katletmiştir!

Mevcut siyasal yapıdan, bölünmüşlükten, şovenizmden, gerilimden nemalanan bazı siyasilerin, bu coğrafyayı yurt bilen insanlara ayrımcılık yapması kabul edilemezdir! Yıllardan beri Kormacit köyü muhtar azası olan Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının ‘güvenlik’ gerekçesiyle reddedilmesi bir insan hakkı ihlalidir!

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Komplo teorileri ve paranoyakça iddialarla, çağdışı yaklaşımlarla hükümet edilemeyeceğini hatırlatırız!

Çatışma kültürünü benimsemiş, nefret ve düşmanlık içeren söylemlerle toplumda gerilimin artmasını arzulayanlara, ırkçı anlayışa dayanan kutuplaşmalardan beslenenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz! Etnik kökenine bakılmaksızın herkese eşit muamele edilen, ayrımcılıktan arındırılmış bir ülke için mücadele etmek tüm yurtseverlerin görevidir!

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