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KTOEÖS: Devlete ait hiçbir okul 1 Eylül için hazır değil

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KTOEÖS: Devlete ait hiçbir okul 1 Eylül için hazır değil
KTOEÖS: Devlete ait hiçbir okul 1 Eylül için hazır değil

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, okulların durumu ve alınması gereken sağlık tedbirleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Sendika merkez binasında yer alan basın toplantısında konuşan Sendika Başkanı Tahir Gökçebel  eğitimin, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması gereğine dikkat çekerek, Milli Eğitim ve kültür Bakanlığ’ının yaklaşık 5 aydır okullar için ne altyapı  ne kadro , ne de internete erişim konusunda hazırlık yaptığını ileri sürdü.

Bakanlığın hazırladığı “ pandemi sürecinde alınacak önlemler” kitapçığının da yetersiz ve birçok maddesinin uygulanamaz olduğunu savunan Gökçebel, okulların sağlık ve güvenlik içinde açılması için güvenli bir yapının olulturulması gerektiğinin altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 42 devlet okulunun hiçbirine herhangi bir pandemi bütçesi tahsis edilmediğini de ifade eden Gökçebel, her bir okul için en az 30 bin TL bütçe ayrılması gerektiğini kaydetti.

Gökçebel bakanlığın hazırladığını ifade ettiği 50 bin adet maske ve hijyen ürürnün de sadece bir defalığa mahsus olduğunu kaydederek, bunun sürerklilik arz etmesi gerektiğini anlattı.

Sendika Genel Başkanı Gökçebel öğretmenlerin bu süreçte gereken her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu da söyledi.

Sendika Eğitim Sekreteri Hasan Soyer de hazırlanan basın bildirisi okuyarak , yapılması gerekenleri 17 madde sıraladı.

Soyer, Planlanan eğitim modeline yönelik müfredat çalışmaları ile  uzaktan eğitime geçilmesi durumunda internet altyapısının tamamlanmadığını  kaç öğrencinin internet veya cihazı olup olmadığının bilinmediğini , okullardaki kadro eksikliklerinin tamlanmadığını , altyapı çalışmalarının yapılmadığını ifade etti.

Toplantıda Sendika Genel Sekreteri Selma Eylem de söz alarak okulların ihtiyaç listesini sıraladı.

Selma Eylem,  8 okulun yarım inşaat halinde olduduğunu , 11 okulun ağır hasarlı, 18 okulun tamir ve bakıma ihtiyaç olduğunu , 17 okula çatı izlosayonu yapılması gerektiğini,  12 okulda sınıf eksikliği,laboratuva eksiklği ile birçok okulda öğretmen , müdür  ve hademe eksiklikleri oılduğunu ifade etti. (BRT)

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