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KTOEÖS, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun İstifasını Talep Etti

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun istifasını talep etti.
KTOEÖS, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun İstifasını Talep Etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun istifasını talep etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklama yaparak Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “danışma ekibi” ile ilgili basında yer alan iddialara dikkat çekti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Gazetenin daha önce yaptığı haberde, öğrencilerimizin sınav sonuçlarına göre üniversitelerini seçebilmeleri adına oluşturulan bu danışma ekibinde yer alan kişiler gündem yapılmış ve ‘skandal’ deşifre edilmişti. Buna göre, müfettiş olmayan, biri yüz kızartıcı suç işleyip cezalandırılmayan ve bakanlığa alınan, diğeri ise hademelikten şaibeli diplomayla halihazırda söz konusu dairede görev yapan kişilerden oluşan bu ekip çocuklarımıza meslek ve üniversite seçimi için danışmanlık yapmaya devam ediyorlar, bakan ve bakanlık ise ‘ölü taklidi’ yapmayı sürdürüyor”

Açıklamada Bakan Çavuşoğlu’na, “Çocuklarımızın geleceği,’ yüz kızartıcı suç işleyenlere’ mi emanet ediliyor? Bu kişilerin çocuklarına, kontenjanlarda ayrıcalık tanındı mı? Online mülakat iddialarıyla bazı öğrencilerin hakları yenilerek, yandaşların çocuklarına öncelik verildi mi?” soruları yönetildi.

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