KTOEÖS: Eğitim Bakanı Öğretmen Düşmanlığı Yapmaya Devam Ediyor!

İşte açıklama;

Eğitim Bakanının Öğretmenlik mesleği ve Öğretmenler hakkında söylediği sözler, takındığı düşmanca tavır ve üslup her geçen gün daha da vahim bir hal almaktadır. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada gerçekleri saptırarak, hakaret içeren söylemlerini devam ettirmiş ve yanlış bilgilerle toplumu yanıltmada ne kadar usta olduğunu göstermiştir.

Bütün demokratik teamülleri yerle bir ederek, yaz tatilinde okulların kapalı olmasını fırsat bilerek, tek bir kez bile Sendikamızla görüşmeden, yangından mal kaçırırcasına ‘Öğretmenler Yasasını’ değiştirmeye çalışırken, toplumu kandırarak, öğretmenlik mesleğini aşağılayarak, değersizleştirmeye çalışarak yaptığı işi haklı gösterme çabasındadır.

Eğitim Bakanına bir kez daha sormak isteriz: Bu denli öğretmen düşmanlığı yapmanızın nedeni nedir?

Yasa değişikliğinin derhal yürürlüğe girmesi için talimat aldığınız doğru mu? Talimatı yerine getirmek ve koltukta oturmak uğruna öğretmenlere hakaret ederken ve bu mesleği toplum önünde hiçleştirmeye çalışırken vicdanınız sızlamıyor mu?

Bu süreçte Bakanın okullarda kaos yaratma çabası da seviye atlamış ve ülkede eğitimde çözülmesi gereken sorunlar dağ gibi birikmişken en ivedi konu olarak kendisi Öğretmen haklarına saldırmayı misyon edinmiştir. Yasaya ivedilik isteyerek amacının diyalog yoluyla çözüm üretmek değil çatışma yaratarak Öğretmen haklarını budamak olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Aylardan beri devam eden bu yaklaşım öğretmenlerimizin sabrını tüketmiştir.

Yönetim Kurulumuz 17 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren her türlü Eylem ve Grev kararı üretmiş ve Öğretmene Hakaret eden bu bakana, bu diktatör anlayışa karşı mücadeleyi yükseltme kararı almıştır.

Kamuoyu bilmelidir ki Pazartesi gününden itibaren Eğitimde yaşanacak Kargaşa ve Kaosun tek sorumlusu Eğitim bakanı ve ona göz yuman Başbakan ve Bakanlar Kuruludur.

Öğretmenlerimiz bu süreçte de her zaman olduğu gibi KTOEÖS çatısı altında birliktelik ve dayanışma içinde olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; ‘Öğretmen Boyun Eğmez, Ders verir’ !

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)