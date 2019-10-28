KTOEÖS Eğitim Bakanı'nı eleştirdi: "Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Okullar Umurunda Mıdır?"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eğitim bakanlığının eğitim ve okullar umurunda değildir. Yağmurların yağmasıyla birçok okulumuzda sıkıntılar yaşanmakta okullarımız çaresiz kendi kaderine terk edilmektedir. Akıtan, çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sınıflarda eğitim öğretim yapılamamaktadır. Bakanlık tüm uyarılarımıza rağmen yaz boyunca okulların gerekli bakım onarımını yapmamış ek derslik yapımını belediyelere ihale etmiş inşaatları tamamlama görevi bakanlığın olmasına rağmen yerine getirmemiş hem çocukların beden eğitimi yapacak alanlarını gasp etmiş, hem de güvenliklerini tehlikeye atmıştır.

Örneğin Polatpaşa Lisesinde bugün 3-4 sınıf yağmurdan dolayı akıtmış bir sınıfta çökme tehlikesi olduğundan boşaltılmış öğrencilerimiz başka sınıfa aktarılmış eğitim öğretim faaliyetleri aksamıştır. Okulun koridorlarında yaşanan sıkıntıları önceki yıllarda da bu yıl da okul idaresi bakanlığa bildirmiş sendikamız ise öğretim yılı başında basınla paylaştığımız görüntülerde bu okulumuzun da görüntülerini paylaşarak gelecek olan tehlike için bakanlığı uyarmıştı. Ancak bakanlık dikkate almamış çözüm üretmemiştir.

Eksik kadroları tamamlamayan bakanlık okul müdürlerimizi bilgilendirmeden usulsüzce telefoniyen yaptığı görevlendirmelerle de ders kayıplarına ve tüm okullarımızda karmaşaya neden olmaktadır. Bakanlık bu konuda kendi yayınladığı genelgeye kendisi uymamakta defalarca uyarmamıza rağmen pedagojik açıdan da oldukça sakıncalı durum yaratmaktadır. Bakanlık bu usulsüzlüğe derhal son vermelidir!

Altyapısıyla, donanımıyla, program içerikleriyle nitelikli, bilimsel, demokratik, laik, parasız, kamusal eğitim anayasal haktır.

Bu hakkı bakanlığın ve bu ülkeyi yönetenlerin gasp etmesine

izin vermeyecek, bu yönde mücadeleye devam edeceğiz.

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)