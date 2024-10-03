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KTOEÖS: Eğitim Bakanlığı Rüşvet – Yolsuzluk Bakanlığı Olmuştur

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"Usulsüzlük ve yolsuzluk hükümetine dönüşen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurultay vaatleri ve rüşvetleri devam ediyor."
KTOEÖS: Eğitim Bakanlığı Rüşvet – Yolsuzluk Bakanlığı Olmuştur

İŞTE KTOEÖS'nın yaptığı açıklama;

"Usulsüzlük ve yolsuzluk hükümetine dönüşen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurultay vaatleri ve rüşvetleri devam ediyor."

En kötüsü, çocuklarımıza iyi alışkanlıklar, adalet ve insani değerler kazandırması gereken Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu rüşvet – yolsuzluk – usulsüzlük üçgeninin göbeğinde yer almasıdır.

Okullar eksik kadrolarla açılmış; Genel Orta Öğretim ve Meslek Liselerimizde her gün yaklaşık 1400 ders boş geçmektedir. Buna karşın Sayın Çavuşoğlu, geçici öğretmenler görevlendirerek, Türkiye'den öğretmen getirerek, ideolojik ve torpilli istihdamlar yaparak belirli çevreleri memnun etmeye çalışmaktadır. Okullarımızda ne Türkçe ne İngilizce bilen öğrenciler, özel eğitim gereksinimli öğrenciler, artan akran zorbalıkları ve güvenlik problemleri varken, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin istihdamı azaltılmıştır.

Bugün öğretmenler işsiz, okullar ve öğrenciler çaresiz bırakılmıştır!

Eğitim Bakanlığı'nın son hamlesi ise zaten kalabalık olan sınıfları daha da zorlaştıracak şekilde TMK’lara (Türk Maarif Koleji) kurultay sonrası puan düşürerek -hem de hiçbir kriter koymadan- öğrenci sayısını artırmasıdır. Diğer okullara kayıt yaptıran öğrencilerin sınıflardan alınıp bütün planlamanın sıfırlanmasına sebep olmuş, bu da küçük çocuklarımıza yasanın, kuralın, puanın ve adaletin hiçbir öneminin olmadığını öğretmiştir.

"Eğer adamınız varsa, eğer kurultayda istediğimi yaptıysanız" mesajı veren bir Eğitim Bakanı, ülkenin ahlaki çöküşüne neden olan temel unsurlardan biridir. Bu aynı zamanda hukuk nezdinde bir suçtur ve karşılığı olmalıdır.

Eğitim Bakanlığı'nı yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk bakanlığına dönüştüren bu anlayış, geleceğimizi, eğitimi ve toplumu yok oluşa sürüklerken, polisimiz, savcılarımız ve halkımız bu durumu seyretmemelidir.

Bu ahlaki çöküş, yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet anlayışı Eğitim Bakanlığı'ndan başlayarak bu ülkeden def edilmediği sürece, toplumun geleceği kurtarılamaz.

Tahir GÖKÇEBEL
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu (a.)

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