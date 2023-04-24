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KTOEÖS, Eğitim Bakanlığını sorunların çözümü için geç kalmadan yol haritasını ortaya koymaya ve harekete geçmeye çağırdı

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KTOEÖS, Bakanlığını eğitimdeki sorunların çözümü ile ilgili geç kalmadan yol haritasını ortaya koymaya ve "iyi niyetin suiistimale dönüşmemesi için" bir an önce harekete geçmeye davet etti.
KTOEÖS, Eğitim Bakanlığını sorunların çözümü için geç kalmadan yol haritasını ortaya koymaya ve harekete geçmeye çağırdı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası, (KTOEÖS), Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, eğitim ve eğitim sistemiyle ilgili bir çok sorunun yıllardır çözülmeyi beklediğini kaydetti; sorunlara uzun yıllardır hiç el atılmamış olmasının  sorunların daha karmaşık bir hale gelmesine yol açtığını belirtti.

En başta okul binalarının deprem dayanıklılık ileri tetkiklerinin yapılıp sonuçların kamuoyu ile paylaşılması ve yol haritasının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Elmalı, eğitimde sıkıntıları şöyle sıraladı:

“Namık Kemal Lisesi, Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi’nin 2023-2024 eğitim yılına nasıl başlayacağının netleşmesi. Sayıları gittikçe artan ve içinden çıkılmaz hale dönüşen, sonuç alıcı somut adım atılması elzem olan Türkçe-İngilizce bilmeyen öğrenciler konusu.  Güncellenmesi gereken sınıf geçme Sınav Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü gibi tüzüklerin revize edilmesi ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek duruma getirilmesi. Okul Bütçelerinin kullanımı konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Eğitim Bakanlığı daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce harekete geçmeli bu konuların çözümü için zamanın doğru kullanılması”

“Geçtiğimiz yıl yaz tatilini fırsat bilerek, ‘Okullar kapalı, öğretmen okulda değil’ diyerek Öğretmenler Yasasında tek taraflı, öğretmen sendikalarıyla hiçbir istişare yapmadan, dayatma bir yöntemle değişiklik yapılmaya çalışıldığını unutmadık” diyen Elmalı, bu anlayışın aynı şekilde bu yıl yaz tatilini beklediği konusundaki şüphelerin öğretmenlerde kaygı, tedirginlik ve gerginlik yarattığını belirtti.

“Bu zihniyete karşı hep birlikte yine direneceğimizden kimse şüphe duymamalıdır” diyen Elmalı, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz Ekim ayında yaptığımız grev ve eylem sonrasında Eğitim Bakanlığı sendikamızla yasanın bütünün görüşülmesi konusunda mutabık kalmış ve görüşmeler başlamıştır. Ancak bilinmelidir ki; iyi niyetimizin suiistimal edildiğini düşündüğümüz anda yaz aylarındaki eylemlerde olduğu gibi en sert tepkiyi verecek her türlü eylem ve direniş ortaya konacaktır”.

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