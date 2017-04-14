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KTOEÖS: “eğitimde kayıplar yaşanıyor”

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KTOEÖS: “eğitimde kayıplar yaşanıyor”
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın attığı imzaları, verdiği sözleri tutmadığını, eğitim adına yapılması gerekenleri ihmal ettiğini ileri sürerek, eğitimde kayıplar yaşandığını söyledi.

KTOEÖS, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde “Bayraktar Ortaokulu ve Tutulmayan Sözler” konusunda basın toplantısı düzenleyerek, “Bayraktar Ortaokulu’nun yeni binasına taşınması daha ötelenecek mi?” diye sordu.

Basın toplantısında konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 2015-2016 yılında Bayraktar Ortaokulu’nun binasının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması ardından, eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması adına bakanlıkla bir anlaşma yapılarak, şu andaki mevcut binaya geçildiğini anımsattı.

Süreç hakkında bilgi veren Eylem, bakanlıkla yapılan anlaşmada, 2016-2017 öğretim yılı başında eğitimin yeni binada başlayacağı taahhüdünde bulunulduğunu vurguladı.

Eylem, “ancak değil öğretim yılı başında, bugün dahi yeni binada eğitime başlanamamıştır” dedi.

Sendikanın süreci takip ettiğini, ancak ne yazık ki kendilerine verilen 14 Nisan sözünün de yerine getirilmediğini savunan Eylem, şöyle devam etti:

“Bugün hala öğrenciler ve öğretmenler bu binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaya devam ediyor. Şu anki binada öğrenciler Beden Eğitimi, Teknoloji-Tasarım gibi bazı dersleri yapamamaktadır. Okul salonu olmadığından bazı etkinlikler gerçekleştirilememektedir. Ulaşım hem öğrenciler, hem öğretmenler için sıkıntı yaratmakta, taşımacılık maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini söyleyen Eylem, bakanlıkla varılan istişarelerde, başka sözlerin de mevcut olduğuna dikkat çekti.

Eylem, 2016 Eylül ayında ihtiyaç olarak belirlenip münhal ilan edilen ve hala atamaları yapılmayan 27 müdür muavini ve 2 müdür için gerekli sürecin tamamlanıp nakillerden önce yani, Temmuz ayından önce atamaların yapılacağı sözü bulunduğunu aktardı.

2016-2017 öğretim yılı başından itibaren idari kadroları eksik okullarda yaşanan kaosun görmezlikten gelindiğini ileri süren Eylem,  şöyle devam etti:

“KTOEÖS olarak eğitimin; kamusal, laik, eşit, demokratik ve parasız olması gerektiğini savunuyor, ülkemizde okullarımızda ve eğitim sisteminde yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı sürdürdüğü siyaset anlayışı nedeniyle kınıyor ve göreve davet ediyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz ki; bizler okullarımızda ve eğitim sisteminde yaşanan sıkıntıları ortaya koyma, çözüm önerileri üretmeye ve çözülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte verilen sözlerin yerine getirilmesinin ve sorunların giderilmesinin takipçisi olacağız.”

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