KTOEÖS: Eğitimdeki Kayıplar Eğitim Bakanı’nın Umurunda mı?

Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu kabinesinde personelini aşağılayan tek bakan olarak her fırsatta öğretmenlere yüklenerek, öğretmenlerin çalışmadıklarını, derslere girmediklerini ve yasal hakları olan mazeret izinlerini istismar ettiklerini ileri sürerek öğretmenleri toplum nazarında itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır.

Hatta daha da ileriye giderek aynı bahanelerle antidemokratik bir şekilde ben yaparım olur mantığıyla öğretmenler yasasını değiştirip öğretmenlerin iş yükünü artırmaya çalışmaktadır.

Eğitim Bakanına soruyoruz;

1- Pandemi döneminde, her yer kapandığı zaman, öğrencilere uzaktan eğitim verme adına bakanlıkça hazırladığınız moodle programı çökmedi mi? Buna rağmen öğrencilerimiz eğitimden eksik kalmasın diye bakanlığa rağmen öğretmenlerimiz inisiyatif alıp kendi ailelerinden ödün vererek, gece demeden gündüz demeden kendi olanakları ile eğitimi sürdürmediler mi? Bu arada siz de uzaktan seyretmediniz mi?

2- Yaz ayları boyunca sendikamız tamir isteyen ve yıkılmaya yüz tutmuş okullarımızın fiziki eksikliklerini bizzat yerinde tespit ederek resimlemiştir. Bunlarla ilgili herhangi bir ihtiyaç analizi veya girişim yaptınız mı?

3- 13 Eylülde emekli olan bir öğretmenin yerine bugün halen yeni öğretmen atanmamış olması 45 günü aşkın süredir ilgili sınıflarda ders yapılmıyor olması sizin için sorun değil midir?

4- Bunca yıldır yeni öğretmenlerin geç atanmasından dolayı eğitim yılı başında en az bir ay okullar öğretmensiz kalmıyor muydu? Bu eğitim kayıplarının giderilmesi için tek bir adım attınız mı?

5- 2022 yaz aylarında sizin yapmanız gerekeni sendikamız yapmış ve KHK’ya yazdığı öğretmen sınav takvimlemesinin KHK tarafından uygun bulunması ile bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar olan öğretmen ihtiyacı karşılanmış ve öğretmenler eğitim yılı başında görevlerine başlayabilmişlerdir. Fakat Eylül ortasında emekliye çıkan veya muavin olan öğretmenlerin yerine ihtiyaç olan 22 adet öğretmen, Eğitim Bakanlığının iş bilmezliği nedeniyle hala daha atanamamış ve görevlerine başlayamamışlardır. Bu öğretmenlerin atanamamasından dolayı derslerin bir buçuk aydır boş geçtiğini görmüyor musunuz? Bu konuda da mı sendikamızın çare bulmasını bekliyorsunuz?

Biz tüm bu soruların cevaplarını biliyoruz.

Sn. Nazım Çavuşoğlu üzerine düşeni yapmak yerine eğitimdeki tüm olumsuzlukların faturasını öğretmene yüklemeye çalışmaktadır.

EĞİTİMLE İLGİLİ GAİLESİ OLMAYANLARIN, EĞİTİMDEKİ KAYIPLAR DA UMURLARINDA OLMAZ!