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KTOEÖS: Elini ekmeğimize, işimize uzatanlara ve işbirlikçilerine asla izin vermeyeceğiz

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KTOEÖS: Elini ekmeğimize, işimize uzatanlara ve işbirlikçilerine asla izin vermeyeceğiz
KTOEÖS: Elini ekmeğimize, işimize uzatanlara ve işbirlikçilerine asla izin vermeyeceğiz

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümete imzalattırıldığını iddia ettiği protokolün, Kıbrıslı Türklerin yok sayılması; varlığının, iradesinin ortadan kaldırılması anlamına geldiğini belirtip ve “Elini ekmeğimize, işimize uzatanlara ve işbirlikçilerine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Bilimsel laik eğitimi, kamusal hizmetleri tamamen bitirip tüm devlet kurumlarına elçilikten memur atamasının artırılmasıyla, Anayasamızın yok sayılarak koordinatörlük atama planıyla Kıbrıs Türk Toplumunu tahakküm altına alarak yok etmeyi amaçlayan bu hamleye karşı mücadeleyi sonuna kadar, toplumumuza ihanet edenlere rağmen sürdüreceğimizin bir kez daha altını çizeriz.” ifadelerini kullandı. 

Adada bölünmüşlüğün kalıcılaştırılmaya çalışıldığını iddia eden Eylem, Kıbrıslı Türklerin yok edilmesi politikasının sürdüğünü; Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetindeki hakları üzerinden hak iddia edilerek Akdeniz’de savaş çığırtkanlığı yapıldığını, sadece tüm Ada halkının değil bölgedeki tüm insanlığın can güvenliğinin tehlikeye atıldığını öne sürdü.

AB, BM ve tüm uluslararası camianın, yaşanacak sıcak savaş önlenmediği takdirde, sadece Akdeniz ve Ortadoğu bölgelerinin değil tüm dünyanın etkileyeceğinin farkında olması gerektiğini kaydeden Eylem açıklamasında, “AKP'nin Kıbrıslı Türkler üzerinden oynadığı oyunlara son vermesi, ülkemizde sağlanacak çözüm ve barışın sadece Kıbrıslı Türklerin varlığı ve can güvenliğini değil, tüm dünya barışını sağlayacağını bir kez daha ortaya koyar, Adamızda çözüm ve barış için gerekli girişimleri yapmak üzere tüm ilgili taraflara çağrı yaparız.” ifadelerine yer verdi.

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