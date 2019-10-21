KTOEÖS Erenköy Lisesi’nde grev yaptı

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem açıklamasında, grevin; “Bakanlığın eksik öğretmen kadrolarını tamamlamayıp hala daha derslerin boş geçmesine seyirci kalmaya devam etmesi ve çözüm üretmemesi nedeniyle” yapıldığını kaydetti.

Eylem, okullar açılalı bir ay olmasına rağmen çocukların temel Anayasal hakkı olan eğitim hakkının Bakanlık tarafından ellerinden alındığını savunarak, şu iddialarda bulundu:

“Birçok okulumuzda öğretmen eksikliğinden dersler boş geçmekte, özellikle Karpaz ve Lefke okullarımızda eğitimde fırsat eşitsizliği yaratılmaktadır. Bakanlık öğretmen kadroları yanında müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, hademe, sekreter kadrolarını da tamamlamayarak kamusal eğitimi gözden çıkarmaktadır. Eksik okul ve altyapı için de hiçbir adım atmamaktadır.

Bakanlığa sorumluluklarını hatırlatır, eksik kadroların acilen tamamlanması, nitelikli, çağdaş, laik, kamusal eğitim için göreve davet ederiz. Nitelikli, kamusal eğitim için mücadeleye devam edeceğiz.”