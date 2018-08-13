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KTOEÖS; eşel mobil 2 ayda bir uygulanmalıdır

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KTOEÖS basın bildirisi yayınladı
KTOEÖS; eşel mobil 2 ayda bir uygulanmalıdır

Daha Ne Bekliyorsunuz?

Türkiye'de AKP iktidarının sürdürmekte olduğu siyasi ve ekonomik politikalar sonucu Türk Lirasının döviz karşısında son 8 ayda % 60'lara varan değer kaybı, ülkemizde de büyük bir ekonomik krize neden olmuştur. Daha fazla beklenmeden kriz masası oluşturulmalı ivedi ve etkili kararlar üreterek halkın alım gücünü artıracak adımlar atılmalıdır.

Türk Lirası kullanımı bırakılıp derhal Euro’ya geçilmelidir.

Eşel mobil iki ayda bir uygulanmalıdır.

Asgari ücret insanca yaşanabilecek bir düzeye getirilip, dövize endekslenmelidir.

Vergi kaçakçılığı, kayıt dışılık önlenmeli, vergi adaleti sağlanarak az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.

Temel gıda maddelerinden vergi kaldırılmalıdır

Bankaların borç faizleri ve borçları yeniden yapılandırması sağlanmalıdır.

Tek çözüm birleşik federal Kıbrıs için görüşmelerin ivedilikle başlatılıp olumlu sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ekonomik yıkımın yaşandığı ülkemizde görünen odur ki, yaşanacak travmalar, iflaslar, sosyal patlamalar kaçınılmaz olacaktır. Sendikamız aylar öncesinden uyarı yapmasına rağmen hiçbir tedbir alınmamıştır. Şimdi ise memleket yangın yerine dönmüştür.

Bu yangına müdahale edilmeyecekse o koltuklarda oturmaya gerek yoktur!

Ekonomik yıkıntıyı getiren kötü, bilinmez siyaset terk edilerek derhal önlem alınmalıdır.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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