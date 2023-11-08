  • BIST 7871.81
  • Altın 1800.656
  • Dolar 28.4813
  • Euro 30.4586
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

KTOEÖS eylem ve miting yapacak

» »
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Kurtuluş Lisesi’nde görev yapan bir öğretmenin vefatı dolayısıyla ertelediği eylemi yarın yapacağını, Meclis ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde miting gerçekleştireceğini açıkladı.
KTOEÖS eylem ve miting yapacak

Çocukların, tüm sendikaların, kurumların, çevrenin, toplumsal yapının, sağlık ve eğitimin tehdit altında olduğu gerekçesiyle yapılacak eylem için Sendika saat 15.00’te sendika binası önünden yürüyüşe başlayacak ve saat 15.30’da Meclis, 16.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde miting yapacak.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel sendika yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada topluma dayatılan birçok politikanın hükümet tarafından uygulamaya konulduğunu, bütün kurumlar, varlıklar ve örgütlere toplumsal mühendislik gereği saldırıların yoğunlaştığını iddia etti.

Gökçebel açıklamasında itibarsızlaştırma, örgütsüzleştirme, etkisiz kılma talimatı alınan politikaların, yandaş medya kanalları ve bir algı operasyonuyla hayata geçirilmek istendiğini, her kurum, doktor, öğretmen, kamu çalışanı, işçi, her kesimin planlı bir şekilde saldırılarla karşı karşıya olduğunu savundu.

"Ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık politikaları, ideolojik ve toplumsal dönüştürme, şekillendirme amacıyla uygulamaya konulmuştur." diyen Gökçebel,  Kıb-Tek’te, havalimanında, sağlıkta, eğitimde ve her alanda sendikalara, çalışanlara, kurumlara açıkça saldırı sergilendiğini iddia etti..

Halkın fakirleştirildiğini, "peşkeş, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin had safhaya çıkarıldığını" savunan Gökçebel,  şöyle devam etti:
"Bir yandan eğitimde hiçbir yatırım yapmayan, eğitimin içeriğini boşaltan, okulları savaş dönemindeki kadar çaresiz bırakan, tek kuruş bütçe ayırmayan, eğitimi gericiliğe, yobazlığa iten, niteliksiz ve paralı hale getiren zihniyet diğer yandan saldırı amaçlı ‘tam gün’ politikası ortaya koyarak takiyye yapmakta, sendikalarımıza, öğretmenlerimize, çocuklarımıza lâik, çağdaş, kamusal parasız eğitime açıkça saldırmaktadır.

Çocuklarımız risk ve tehdit altındadır. Tüm sendikalarımız, kurumlarımız, çevremiz, toplumsal yapımız, sağlığımız ve eğitimimiz hedef yapılmış durumdadır.

Örgütlü, onurlu mücadeleyi yok ederek, toplumsal kurumlarımıza, yaşam kanallarımıza, kültürümüze, kimliğimize yapılan bu saldırılara seyirci kalmamalı, her alanda omuz-omuza mücadele etmeye devam etmeliyiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS eylem ve miting yapacak08 Kasım 2023 Çarşamba 13:05
  • Borcu olanlara uyarı08 Kasım 2023 Çarşamba 13:04
  • Gardiyanoğlu: Azerbaycan İle İlişkiler Artık Çok Daha Görünür08 Kasım 2023 Çarşamba 12:40
  • Şahali: Ülkede gelir adaletsizliği var08 Kasım 2023 Çarşamba 12:38
  • Tıra saklanan mülteci kadını Gümrükçüler tespit etti!08 Kasım 2023 Çarşamba 12:37
  • MAGEM madde kullanımı ile mücadele konusu masaya yatırıldı...08 Kasım 2023 Çarşamba 12:35
  • Bahçeli köyü içme ve kullanım suyu şebekesi yenileniyor08 Kasım 2023 Çarşamba 11:44
  • Akansoy ile Toros, İrlanda'da temaslarını sürdürüyor...08 Kasım 2023 Çarşamba 11:21
  • Nematoloji laboratuvarının aktif hale getirilmesi için adım atıldı08 Kasım 2023 Çarşamba 11:06
  • KKTC'nin Türkiye'ye borcu 4 milyar 102 milyon 700 bin 609 dolar...08 Kasım 2023 Çarşamba 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti