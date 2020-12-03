KTOEÖS, Federasyon Tezinden Vazgeçilmesinin Kıbrıslı Türkleri Yok Oluşa Sürükleyeceğini Savundu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi ile “KKTC’deki işbirlikçilerinin” izlediği federasyondan vazgeçilmesi politikasının, “Kıbrıs Türklerini yok oluşa sürükleyen, hukuki zemini yok eden, ya ilhak ya satılık pozisyona düşürerek eşit haklarını yok edecek olan tehlikeli bir süreç olduğunu” savundu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun yıllarca verdiği varoluş kavgasına rağmen, yok oluşa sürüklenmesinin en büyük nedeninin “TC’nin politik kör hükümetleri” ve KKTC’deki “işbirlikçi hükümetler ve politikacılar” olduğunu öne sürdü.



Gökçebel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni paylaşmak istemeyen Rum elitizmine teslim eden bu güne kadar sözde Kıbrıs politikası stratejisi yapanlardır. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Rumlara teslim ederek AB’ye tek taraflı sokan ve bu gün büyük bir yapının her kademesinde Rum-Yunan ırkçı politikalarına mahkum eden bu miyop politikanın sahipleri, hala miyop politikalarla Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklemeye devam etmektedir.”



Gökçebel, Maraş hamlesi ile BM parametrelerinin dağıtılmaya başlanması, federasyonun ortadan kaldırılarak Kıbrıs Türk toplumunun dünyada varlığının tescilinin son kırpıntılarının da silinmek istendiğini iddia ederek, “Bu hamleler Rumlara karşı yapılmış değildir. Bu hamleler Rum tezlerini güçlendirip, Kıbrıs Türk toplumunu tamamen yalnızlığa, hukuksuzluğa iterek varlığını yok edecek son hamleler olarak algılanmalıdır” ifadelerini kullandı.



Gökçebel, federasyon görüşmelerinin bitmesi ile Kıbrıs Türk toplumunun hiç bir makamının dünya ile irtibatının kalmayacağını, TC’nin, Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türklerin sözcüsü olması anlamına geleceğini ileri sürdü.

Barışçı yaklaşımlarla bir yönde dünyanın tanıdığı, kabul gördüğü yetersiz de olsa AB projelerinin, ticaret tüzüklerinin yaşatıldığı federasyon görüşmelerinin bitmesiyle kaybedileceğini savunan Gökçebel,”Kıbrıs Türklerini üretimden koparan, kültürünü, dinini, yaşam biçimini değiştirmeye zorlayan dayatmaların son halkasının ulaşılabilecek tek çözüm şekli olan federasyondan da uzaklaştırıp siyasi eşit olmaktan çıkarıp son darbeyi indirecek olan Rum, Yunan politikaları değil AKP ve işbirlikçilerinin bu miyop politikaları olacaktır.”dedi.

Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun ne yama ne rehin olmayı ne de yok oluşu kabul etmeyeceğini vurguladı.