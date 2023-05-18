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KTOEÖS, Gazimağusa okullarında grev ve eylem yapacağını açıkladı

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bazı okullarda 10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem yapacağını açıkladı.
KTOEÖS, Gazimağusa okullarında grev ve eylem yapacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yazılı bir açıklama yaptı. 

KTOEÖS Başkanı Eylem, “Öğretmene bilinçli ve kasıtlı saldırılara karşı boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Toplumumuza, öğretmene ve haklara talimatlarla saldıran anlayışlara tereddüt etmeden cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.  

Selma Eylem, “Eğitimin içinde bulunduğu sorunlar, çaresizlikler, yalnızlıklar ile kaos derinleştirilmek istenmektedir. Özel okulların önünü açmaya çalışan, eğitimi ticari mala dönüştüren, çocuklarımızı çadırlara mahkûm edenlerin eğitim gailesi yoktur” dedi.  

Eylem, “Göç yasası ile açlığa mahkûm edilen öğretmenleri tam köle yapmak istenmektedir. Bu sinsi anlayışa tüm örgütlü gücümüzle karşılık vereceğiz” diye konuştu.  

Selma Eylem, yarın gerçekleştireceklere eyleme ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

“Yarın, Mağusa’da Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Mağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Mağusa Meslek Lisesi, Mağusa Ticaret Lisesi 10.00-13.00 saatleri arasında grev ve eylem olacaktır.  Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde saat 09.00’da basın toplantısı aynı şekilde Namık Kemal Lisesi’nde saat 10.15’te basın toplantısı yapılacaktır.10.30’dan itibaren Namık Kemal Lisesi’nde toplanan öğretmenlerimiz yürüyerek Anıt Çemberine gideceklerdir. Orada yapılacak mitingle eylemimiz sona erecektir.” 

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