KTOEÖS: “Göç yasası ile girenler emekli de mi olamayacak?”

KTOEÖS “göç yasası" konusunda bir bildiri yayımladı

2008’de geçirilen sözde tek tip sosyal güvenlik yasası ve kamu çalışanlarının aylık maaş ve diğer

ödeneklerini düzenleyen yasa (GÖÇ YASASI) ile istihdam edilen kamu çalışanlarının birçok hakları budanarak

maaşlar %40 azaltılmıştır.

Bu yasalar alicengiz oyunları ile geçirilmiş, diğer yasalarla çelişki yaratıp yaratmadığına, adalete

uygun olup olmadığına bakılmamış, bazı ayrıcalıklı ilan edilen kesimler de bu yasalardan çıkarılarak gençlere

dayatılmıştır. Özel sektördekileri yukarı çekeceği söylenen bu yasalar aslında tüm gençleri açlık ve sefalette

birleştirmiş, çaresizliğe itmiştir.

Soruyoruz

1- Sosyal Güvenlik yasası kapsamında işe alınıp 2008’den beri bu yasaya dahil edilenler için kurulacak

FON NEREDEDİR? Yasaya göre, tüm çalışanların temsilcilerinden oluşturulması gereken “Fon

Yönetimi” neden oluşturulmamıştır?

2- 10 yıldır çalışandan yapılan kesintiler nemalanmış mıdır? Nemalandıysa ne kadardır?

3- Sosyal Güvenlik Fonu oluşturulmayıp sigortalara bu para hiç nemalanmadan yatırılıyormuş! Hükümet

edenler bunun yasa dışı olduğunu bilmiyor mu?

4- Nemalanmayan bu para ile hiç ilgisi olmayan sigorta emeklilerini ödeyen devlet, sigortaların yoğun

emeklilik olduğu durumda bu kaynağı oluşturan “Fonun” bu yükü kaldıramayacağını ve “sigortalar

battı” denilerek emeklilik menfaatlerinin yok edileceğini biliyor mu?

5- Aylardır GÖÇ yasasından işe girenlere devlet çalışandan kestiği halde yatırım yapıyor mu? Yapıyorsa

bu yatırımlar eksik mi, tam mı?

6- Sosyal Güvenlik ve Göç Yasasına bağlı olanlara niye devlet işine geldiği yasadan muamele yapıyor, bu

yasal mı?

7- Yasal olmayan bir şekilde Sigortalara aktarılıp bu kaynaklarla yapılan ödemeler yasal mı? Hak

sahiplerine yasadışı şekilde ödenmeyen menfaat var mı?

8- Güya yenilikçi yasalardan bazı kesimler niye çıkarıldı, anayasa önünde her kesim eşit değil mi?



Yeni hükümet, gayrı ahlaki, anayasal eşitliği bozan, amacından sapmış SOSYAL GÜVENSİZLİK ve GÖÇ YASASINI DERHAL İPTAL ETMELİDİR.

Özel sektör de dahil toplu sözleşmeli, toplu pazarlıklı sendikacılığa hızlı bir şekilde geçilecek

önlemler alınmalı ve tüm kesimler mesleksel statüler dışında her türlü AYRILIKÇI, ADİL VE EŞİT OLMAYAN bu anlayıştan kurtarılmalıdır.

Bu yapılmaz ise şimdiden uyarmakta yarar vardır:

25 yıl sonra BU FON EMEKLİ VEREMEYECEKTİR!

Kamuoyuna duyurulurken, hükümet edenlere derhal gereğini yapmaları ve bu konuda katkı yapmaya hazır

olduğumuzu hatırlatırız.