KTOEÖS: 'Göç yasası' ile ilgili kazanımlar önemli

KTOEÖS, 47/2010 yasasıyla ilgili elde edilen kazanımların kendilerine önemli bir motivasyon kazandırdığını belirtti

KTOEÖS, “Göç yasası” ile ilgili elde edilen kazanımların kendilerine önemli bir motivasyon kazandırdığını, bundan sonraki mücadelelerine yön vereceğini belirtti.

KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ağustos 2022 tarihinde kamudaki yetkili sendikalarca başlatılan 47/2010 yasalıların (Göç Yasası) mağduriyetlerine yönelik çalışmalarda Başbakan Ünal Üstel ile imzalanan protokolle önemli ölçüde bir gelişme kaydedildiğini belirtti.

Hükümetin başıyla imzalanan bu belgenin somut bir şekilde ortada olması ve verilen taahhütlerin açıkça kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çeken Güneyli, özellikle düşük gelirli "Göç Yasa"lıların maaşlarının vergi dilimleri, kişisel muafiyetlerin düzenlenmesi ve verilecek özel artışlarla iyileştirilecek olmasının küçümsenemeyecek bir kazanı olduğunu kaydetti.

47/2010 yasalıları için hala daha dezavantajlı noktalar bulunduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Güneyli, “Yaklaşık iki aylık bir çalışma sonrasında, ekonomik anlamda elde edilen kazanımlar bizlere önemli bir motivasyon kazandırmıştır ve bundan sonra devam edecek mücadelemize bir yön verecektir.” dedi.