KTOEÖS grevde

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “göç yasası” olarak nitelendirdiği Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın değiştirilmesi talebiyle bugün eylem ve grev yapıyor.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sendikanın önünden Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş ve Meclis önünde açıklamalar yapılacağı; yasa çerçevesinde atanan öğretmenlerin ise grevde olacağı duyuruldu.