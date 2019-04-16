  • BIST 96.634
  • Altın 239,348
  • Dolar 5,7874
  • Euro 6,5465
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

KTOEÖS grevde

» »
KTOEÖS, bugün greve gideceğini duyurdu.
KTOEÖS grevde

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “göç yasası” olarak nitelendirdiği Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın değiştirilmesi talebiyle bugün eylem ve grev yapıyor.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sendikanın önünden Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş ve Meclis önünde açıklamalar yapılacağı; yasa çerçevesinde atanan öğretmenlerin ise grevde olacağı duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın-Sen: "Vatandaşlığı iptal edilsin, vekilliği düşürülsün"16 Nisan 2019 Salı 10:22
  • Polis görevini yaptı, Zaroğlu'nun kullanmadığı araca el koydu ceza yazdı! İşte belgesi!16 Nisan 2019 Salı 08:00
  • Zaroğlu başka diyor evraklar başka.. İşte o kiralık aracın evrakları..15 Nisan 2019 Pazartesi 22:12
  • Serdar Denktaş: Bugün kendisine verilen kontrol görevini yerine getiren genç polisimizi kutlarım.15 Nisan 2019 Pazartesi 21:05
  • Arıklı:Bugün Milletvekilimiz Bertan Zaroğlu'na polisin yaptığı saygısızlık kabul edilemez....15 Nisan 2019 Pazartesi 20:51
  • Zaroğlu Coştu! Açıklama yaptı "Türkiyeli Düşmanlığı",FETÖ,Vatan, millet her şey var! Konu ise bam başka!15 Nisan 2019 Pazartesi 20:38
  • Zaroğlu, gazetecileri Kıbrıs Türk halkını kandırmaya çalışmakla suçladı (VİDEO)15 Nisan 2019 Pazartesi 20:16
  • Polis açıklama yaptı... Aracı Zaroğlu kullanmıyordu15 Nisan 2019 Pazartesi 18:26
  • LTB Halk Sağlığı Şubesi 159 iş yerini denetledi15 Nisan 2019 Pazartesi 17:42
  • Sarıçizmeli'den anlamlı mesaj15 Nisan 2019 Pazartesi 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti