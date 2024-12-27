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KTOEÖS, grevin Cumhuriyet Meclisi önüne taşınacağını duyurdu!

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “toplu iş sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” artışıyla ilgili yasa değişiklikleri için yarın saat 10.00’da UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yeniden toplanacak.
KTOEÖS, grevin Cumhuriyet Meclisi önüne taşınacağını duyurdu!

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “toplu iş sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” artışıyla ilgili yasa değişiklikleri için yarın saat 10.00’da UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yeniden toplanacak.

Komite’nin toplanma çağrısına CTP’li vekillerden ve grevleri yarın da devam edecek olan sendikalardan tepkiler geldi…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından sosyal medya üzerinden üyelere çağrı yapılarak, grevin Cumhuriyet Meclisi önüne taşınacağı duyuruldu.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Yarın, yasa tasarılarının tekrardan Meclis alt komitesine görüşülmek üzere getirilmesinden dolayı grevimizi Meclis önüne taşıyoruz. Yarın örgütlü olduğumuz tüm okullarda grev devam edecek olup; saat 09.30’da Meclis önünde toplanılarak hükümet protesto edilecektir. Tüm üyelerimizi dayatma ve baskılara dur demeye çağırıyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

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