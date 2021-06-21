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KTOEÖS: Henüz Aşılanmayan Öğretmenler Var, Öğretmen Aşı Takvimi Revize Edilmeli

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"Ülkede farklı markalarda aşı varken ‘Siz bu aşıyı olabilirsiniz, bu aşıyı olamazsınız’ denmesi, zorlama ve ayrım yapılmasının maksadı nedir?"
KTOEÖS: Henüz Aşılanmayan Öğretmenler Var, Öğretmen Aşı Takvimi Revize Edilmeli

KTOEÖS'ün açıklaması:

 

Gün geçmiyor ki bu kadar da öngörüsüzlük, plansızlık, beceriksizlik olmaz dediğimiz bir gelişme yaşanmasın. Geçtiğimiz hafta içinde ‘Öğretmenler Aşılanıyor’ açıklaması yapılmış, ancak bu bu açıklama yapıldıktan sonraki süreç öngörüsüz, plansız bir şekilde yürütülmeye çalışılmış, ne yazık ki büyük bir kaos ortamı yaratılmıştır. 

·         Kaç öğretmenin aşı olup olmadığının tespiti yapılmadığından, açıklanan gün ve saatlerde yaşanabilecek yoğunluk da öngörülememiş, öğretmenlerimiz saatlerce bekletildikten sonra aşı olamadan evlerine dönmek zorunda kalmıştır.

·         Bu yoğunluğun artmasının bir nedeni de Sağlık Bakanlığının açıkladığı ‘Öğretmenlerin aşı planına’ göre belirtilen gün ve saatlerde verilen sıra numaralarının öğretmen olsun olmasın gelen herkese dağıtılmasıdır.

·         Ülkede farklı markalarda aşı varken ‘Siz bu aşıyı olabilirsiniz, bu aşıyı olamazsınız’ denmesi, zorlama ve ayrım yapılmasının maksadı nedir?

·         Verilen aşı numaraları bitmeden hastanedeki aşılar bitmiş, öğretmenlerimiz elinde aşı numarası ile saatlerce bekletildikten sonra ‘Pazartesi tekrar gelin’ denilerek aşılanamadan evine gönderilmiştir.

·         Aşı yaptıran öğretmenlere sms atıp aşı randevusu verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, aşılanan vatandaşların kaydını yapmıyor mu?

·         Kreş ve etüt merkezlerinde çalışan öğretmenleri aşılamaya dahil etmemek aynı sektör içerisinde çalışan insanlar arasında ayrımcılık yapmak değil midir?

·         Aşı yaptırabilen öğretmenlerin aşı kartlarının bazılarında barkot, bazılarında mühür olmadığı görülmüştür.

 

Titizlikle planlanıp sürdürülmesi gereken sürecin bu şekilde devam etmesi zaten var olan tedirginliğin daha artmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar yaşandıktan sonra Sağlık Bakanlığımız yaptığı çağrı ile ‘Sağlık merkezlerine gelmeden mutlaka kayıt yapın’ diye duyurmuştur.

Sağlık Bakanlığının yaptığı ‘Öğretmen Aşı Takvimine’ göre 22.06.2021 Salı günü Öğretmenlerin aşılanması tamamlanacaktır. Ancak henüz aşılanmayan ve aşı bekleyen yüzlerce öğretmenin var olduğu, ayrıca yaşanan yoğunluğun göz önünde bulundurulup takvimin bir an evvel revize edilmesi gerektiği ortadadır.

21.06.2021 Pazartesi devam edecek aşılama sürecinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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