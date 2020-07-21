  • BIST 120.475
  • Altın 402,966
  • Dolar 6,8427
  • Euro 7,8267
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı

KTOEÖS heyeti, eğitimdeki sorunları ve görüşlerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardı

» »
KTOEÖS heyeti, eğitimdeki sorunları ve görüşlerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardı
KTOEÖS heyeti, eğitimdeki sorunları ve görüşlerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel ile beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Sendika yetkilileri, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) bu yılki öğretmen sınavlarının pandemi süreci nedeniyle zamanında yapılamayacağı, bunun yerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından geçici öğretmen istihdamı yapılacağı yönündeki açıklamasından duydukları rahatsızlığı ve kararın sakıncalarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletti. Sendika yetkilileri, gerekli sağlık önlemleri alınarak öğretmen sınavlarının da yapılmasının mümkün olduğunu dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bir eksik üye ile de toplanıp çalışabilmesine olanak sağlayan yasanın geçmesi için siyasi partilerle bir araya geldiğini anımsatarak, yasanın geçmesi ile komisyonun çalışır duruma geldiğini belirtti. O günlerde de şimdi de tüm istihdamların hakkaniyetli bir şekilde ve sınavla yapılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu düşüncesini KHK Başkanı’na telefoniyen bir kez daha ilettiğini de dile getirdi.

KTOEÖS heyeti, eğitimdeki sorunları ve görüşlerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya aktardı. Görüşmede Gökçebel’e, KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem ile KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ahmet Karaoğulları eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kişmir yasanın ifade özgürlüğüne kısıtlama getiriyor, yargıya güveniyoruz21 Temmuz 2020 Salı 12:56
  • Kılıçdaroğlu’ndan Akıncı’ya mektup: “Uluslararası gündem Kıbrıs davamızın önemini gösteriyor”21 Temmuz 2020 Salı 12:06
  • KTMMOB:Yıllardır plansızlığın bedelini ödeyen toplumun imar planının yayınlanması için vakit kaybetmeden eyleme geçmesi gerekir21 Temmuz 2020 Salı 11:48
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Lefkoşa İzcilik Derneği’ni Kabul Etti21 Temmuz 2020 Salı 11:33
  • Ataoğlu: “Hükümet bozulursa yetkili organların kararı doğrultusunda adımlar atılır”21 Temmuz 2020 Salı 11:26
  • TDP Bilişim Suçları Yasası’na İlişkin Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı ve ara emri başvurusu yaptı21 Temmuz 2020 Salı 11:20
  • Tunalı: “batık kredilerin hesabı niye sorulmuyor?”21 Temmuz 2020 Salı 11:19
  • Özgürgün’den Arıklı’ya: HP’yi hükümetten atın, adaya geleyim21 Temmuz 2020 Salı 11:17
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı21 Temmuz 2020 Salı 11:14
  • Ataoğlu: “Hükümet bozulursa yetkili organların kararı doğrultusunda adımlar atılır”21 Temmuz 2020 Salı 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti