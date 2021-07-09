  • BIST 1.374,270
  • Altın 503,22
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

KTOEÖS: İş kazası değil, çocuk cinayeti!

» »
"Sebebi ne olursa olsun çocukların çalıştırılması, oyun oynaması gereken yaşlarda çalışmaya mecbur kalması çocuk haklarına aykırıdır."
KTOEÖS: İş kazası değil, çocuk cinayeti!

Basın Açıklaması:

Gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklanan çocuk işçiliği, ülkemizde çocuk hakları ihlallerinin başında gelen sorunlardan biridir. Pandemi koşullarının yol açtığı işsizlik, ekonomik çöküş, okulların yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalması ne yazık ki çocuk işçilerin sayısını artırmıştır. Yüzlerce öğrenci uzaktan eğitime içerisinde bulunduğu olanaksızlıklardan dolayı katılamamış, çok erken yaşta iş hayatına girmek zorunda bırakılmış, ağır bir yükün ve sorumluluğun altında ezilerek ailesine destek olmaya çalışmıştır.

 

Ülkemizde 15 yaşında bir çocuğun ailesine maddi destek olmak zorunda bırakılmasının bedelini canıyla ödemesi hepimizin yüreğini dağlamış, bu ülkede yaşıyor olmaktan bir kez daha utanmamıza neden olmuştur. Bir ailenin maddi destek sağlaması için çocuğunu çalıştırması ailenin değil, yarım asırdır maruz kaldığımız çürük düzenin, havanda su döven siyasilerin ayıbıdır.

 

Aylardır “O koltuk senin, bu koltuk benim” derdiyle hükümetçilik oyunları oynayanlara soruyoruz:

 

-          Kontrolsüz nüfus akışına karşı hiçbir önlem almayarak ve planlama yapmayarak, daha iyi yaşam koşulları bulabilme umuduyla Kıbrıs’ın kuzeyine göç eden insanların hangi koşullarda yaşamlarını sürdürdüğü ile ilgili herhangi bir çalışma yaptınız mı?

 

-          Pandeminin yarattığı ekonomik koşullardan dolayı binlerce ailenin işsiz ve neredeyse aç bırakılması, hükümet yetkililerinin ise buna seyirci kalması sosyal devlet anlayışı ile ne kadar örtüşmektedir?

 

-          Ülkemizde hâlihazırda kaç tane çocuk, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyen tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır? Haftalardır “Bakansız” olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda bir veri ortaya koyacak bilgiye sahip midir?

 

-          Geçim derdinde olan 15 yaşındaki bir çocuğun ölümünü, “iş kazası” diyerek geçiştirecek misiniz? Size göre çocuk yaşta iş kazasında ölmek çocuk olmanın fıtratında mı var?

 

 

Sebebi ne olursa olsun çocukların çalıştırılması, oyun oynaması gereken yaşlarda çalışmaya mecbur kalması çocuk haklarına aykırıdır.

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. Maddesi 18 yaşından küçük herkesi “çocuk” olarak tanımlamaktadır. Çocukların özgüven sahibi, özgür, eşit ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiği ve devletin tüm çocuklar için bu koşulları sağlama gerekliliğini hatırlatırız.

 

 

Duygu GEYLAN

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim  Kurulu (a.)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 61 yeni vaka!09 Temmuz 2021 Cuma 11:05
  • Heykele Hayır Platformu: Doğayı Yok Edecek Olan ve Size Tepeden Bakan  ‘‘Asil Köylü’’ İster miydiniz?09 Temmuz 2021 Cuma 10:44
  • “13 Bilmece” adlı çocuk masalı kitabı yayımlandı09 Temmuz 2021 Cuma 10:16
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni’ne katıldı09 Temmuz 2021 Cuma 09:53
  • İsg-Bir, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Tüzüklerinin Tüm Sektörler için Hayata Geçirilmesi Gerektiğini Vurguladı09 Temmuz 2021 Cuma 09:46
  • Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık Kırmızı Kategoride09 Temmuz 2021 Cuma 09:23
  • Avcıoğlu'ndan Arıklı'ya: Açılan soruşturma sayısı: SIFIR !09 Temmuz 2021 Cuma 09:00
  • Özersay: Söylediğiniz Hiç bir şeye itibar etmek mümkün değil!09 Temmuz 2021 Cuma 08:54
  • İskele-Çayırova Yolunda Trafik Eski Yoldan Verilecek09 Temmuz 2021 Cuma 08:51
  • Din İşleri Başkanlığı'ndan Toplu İbadetler ile İlgili Alınan Kararlar Hakkında Açıklama09 Temmuz 2021 Cuma 08:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti