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KTOEÖS: İsias katilleri hesap vermelidir

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 6 Şubat depreminde Adıyaman’da 35 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili tüm sorumluların yargılanarak cezalandırılmasını istedi.
KTOEÖS: İsias katilleri hesap vermelidir

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, 35 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili açıklanan bilirkişi raporunun olayın cinayet niteliği taşıdığını ortaya koyduğu vurgulanarak, “Ruhsatsız kat ekleme, imar affından yararlanma, zemin etüd raporu olmaması, beton kalitesinin düşüklüğü, projeye uygun yapılmama gibi tespitlerin belirlendiği raporda ‘asli kusurlu’ olan kişiler de tespit edilerek açıklandı. 26’sı çocuk 35 kişinin katledildiği bu otelde sorumlu olan tüm katiller yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır” denildi.

Yaşanan “cinayetle” birçok aileye ateş düştüğünün; evlatlarını, eslerini, akrabalarını, yakınlarını kaybedenlerin aylar geçse de acılarının dinmediğinin ve gözyaşlarının durmadığının kaydedildiği açıklamada, “Bir kez daha hepimiz ailelerimizin acısını paylaşır, sabırlar diler, tüm faillerin cezalandırılması ve adaletin sağlanması için verilen mücadelede dayanışma içerisinde olduğumuzu ve her alanda, her türlü desteğe bir kez daha hazır olduğumuzu bildiririz” ifadeleri kullanıldı.

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