Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) İsias sanıklarının olası kastla yargılanması talebiyle Başbakanlık ışıklarında eylem yaptı, eylemciler “Deprem suçluları taksir değil, olası kast ile yargılansın” yazılı pankart açtı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem burada yaptığı basın açıklamasında 6 Şubat’ta Türkiye’de gerçekleşen depremde on binlerce insan için yuva bildikleri evlerinin diri diri gömüldükleri mezar haline geldiğini ifade etti.