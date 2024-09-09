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KTOEÖS, İskele'de basın açıklaması yaptı!

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İskele Evkaf Koleji'nde basın açıklaması yaparak, eğitimin başladığı koşullara dikkat çekti.
KTOEÖS, İskele'de basın açıklaması yaptı!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İskele Evkaf Koleji'nde basın açıklaması yaparak, eğitimin başladığı koşullara dikkat çekti. Başkan Selma Eylem ve Genel Sekreter Tahir Gökçebel'in yaptığı açıklamalarda, okul binalarındaki inşaat çalışmaları ve eğitimin niteliğine yönelik eleştirileri dile getirdi.

"OKULLAR AÇILACAK DURUMDA DEĞİL"

Başkan Selma Eylem, eğitimde ciddi riskler ve tehlikeler olduğunu belirterek, okulların açılacağı tarihe kadar inşaatların bitmesinin mümkün olmadığını ifade etti. "Eğitim Bakanlığı, 16’sında öğrencilerin okullara gitmesini öngörüyor; ancak okullar açılacak durumda değil," diyen Eylem, öğretmen, müdür muavini, bölüm şefi ve atölye şefi gibi kadro eksikliklerinin de yeni öğretim yılı için büyük bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Eylem, konteyner uygulamasının ele alınış biçimini de eleştirerek, bu uygulamaya harcanan bütçenin okulların inşası için kullanılabileceğine dikkat çekti. "Eğitim Bakanlığı ve hükümet, konteynırlara harcadığı bütçeyle yeni okul binaları yapabilirdi. Neden bunlar yapılmıyor?" diye sorarak, eğitim sisteminin kaderine terk edildiğini söyledi.

"EĞİTİMDE KONTEYNER DÖNEMİ VE PLANLAMA SORUNLARI"

Genel Sekreter Tahir Gökçebel, İskele’deki Evkaf Koleji'nin durumuna ve konteyner sistemine dair detaylı açıklamalarda bulundu. Gökçebel, "Yapılması gereken okulların projeleri belliydi, ancak inşa süreci geciktirildi. Bunun sonucunda konteynerlere mahkum edildik," diyerek, yaşanan süreçte planlama eksikliğinin altını çizdi.

Gökçebel ayrıca, çeşitli okullarda öğrenci yerleştirmelerinin ve nakillerin el altından yapılmaya devam ettiğini vurguladı. Öğrenci ve öğretmen adayları işsiz kalırken, Türkiye'den kaç öğretmenin geleceğinin belirsiz olduğunu belirtti. "Öyle bir sistemin içine mahkum edildik ki, nitelikli eğitimi konuşamaz hale geldik," diye ekleyen Gökçebel, eğitimdeki krizlerin çözüme kavuşması gerektiğini savundu.

"VELİLERE ÇAĞRI: DURUMA TEPKİ GÖSTERİN"

Hem Selma Eylem hem de Tahir Gökçebel, velilere seslenerek, okullardaki riskli duruma karşı duyarlı olmalarını ve gerekli tepkiyi göstermelerini istedi. Eğitimin kaderine terk edildiği bir ortamda, velilerin seslerini yükseltmesi gerektiği vurgulandı.

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