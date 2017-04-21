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KTOEÖS kadın cinayetlerine değindi: Kontrolsüz nüfusun giriş ve çıkışlarının önüne geçilmesi büyük katkı sağlayacaktır

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KTOEÖS kadın cinayetlerine değindi: Kontrolsüz nüfusun giriş ve çıkışlarının önüne geçilmesi büyük katkı sağlayacaktır
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) kadın cinayetlerinin, eşitlik, adalet ve yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesiyle durdurulabileceğini savundu.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, ülkede cinayet, taciz, tecavüz, hırsızlık, kara para, kumar, fuhuş ve kriminal gibi olayların her geçen gün arttığını iddia edilerek, yetkililerden, bir an önce gerekli ve etkili tedbirleri alması ve bu gidişe son vermesi istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde  son günlerde yaşanan kadın cinayetleri infial yaratmaktadır. Ne yazık ki cinayetler her geçen yıl  artmaktadır. Son 16 yılda 31 kadın katledilmiştir. Devlet nerededir? Şiddete maruz kalan kadınlar  korumasızdır. Devlet gerekli ve yeterli tedbirleri almamakta, caydırıcı cezalar uygulamamaktadır. Sadece Lefkoşa'da değil tüm bölgelerde Sığınma Evi açılması gerekmektedir. Bunun için gerekli girişimler devletin gündeminde dahi değildir. Devlet  şiddetin, tacizin, tecavüzün, cinayetlerin önlenmesiyle ilgili gerekli ve etkili tedbirleri ivedilikle almalıdır. Kadınların güvenlik ve yaşam hakkı için gerekli sistem oluşturmalıdır.
2014 yılında geçirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nda öngörülenler işlevsel hale getirilmelidir.

Kontrolsüz nüfusun giriş ve çıkışlarının önüne geçilmesi, var olan nüfusa eğitim aracılığıyla ulaşılması, medyanın da kadın eşitliği üzerine gerekli rolü üstlenmesi kadına,  çocuğa şiddet ve tacizin önlenmesi mücadelesine büyük katkı sağlayacaktır.

Şiddeti önlemede eğitim alanında adımlar atılmalı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten derslerin ivedilikle müfredata yerleştirilmesinin yanında barış eğitimine de önem verilmelidir.

Kadın cinayetlerinin bitirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bireyler yetiştirmek ve böylelikle cinsiyetler arası eşitsiz güç ilişkisine dayalı mevcut düzeni ortadan kaldırmakla mümkün olabilecektir.”

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