KTOEÖS: "Karpaz Meslek Lisesi gibi Yıkılmış, Tehlikeli, Moloz Yığını Hükümetlere İhtiyaç Yoktur"

KTOEÖS'ün açıklaması şu şekilde:

Hükümetler halkın sorunlarını çözmek için oluşturulmalı, ana gailesi bu olmalıdır.

Pandemi dönemiyle birlikte kamusal hizmetlere erişim, bu hizmetlerden nitelikli şekilde faydalanma daha da zorlaşmıştır. Geçim derdine düşen, işini kaybeden, açlığa mahkum duruma düşen birçok kesim hükümetlerin zamları, israfları, yanlış politikaekonomi tercihleri yüzünden tamamen çaresizliğe itilmiştir.

Sosyal devleti koruyan,eşitsizlikleri ortadan kaldıran, hükümetler yerine eş, dost, akraba, torpil, zam hükümetleri sürekli kurulup-bozulmaktadır. Bu durum halkımızı bezdirmiştir. Kıbrıs Türk Toplumunu Dünya’dan daha da uzaklaştırılan, kararlarıyla sorunları arttıran, demokrasiyi, adaleti, sosyal devleti ortadan kaldıran hükümetler sırayla “hükümetçilik” oynamaktadır. Kurulan hükümetler Karpaz Meslek Lisesi gibi tehlike arz etmektedir ve moloz yığınına dönüşmüştür. Geleceğini halkın gittiği devlet okullarında gören hükümetlere acilen ihtiyaç vardır:

1) Tüm devlet okullarının reel, yıllık harcayacağı bir bütçesi olmalıdır

2) Eksik kadrolar, sınıflar, araç-gereçlerle idare eden devlet okulları kader olmaktan çıkarılmalıdır.

3) Çağdaş, bilimsel, laik eğitimi öne çıkaran, eşitsizlikleri ortadan kaldıran, özel okullara ihtiyacı bitiren, sağlıklı, güvenli, donanımlı devlet okulları politikası hayata geçirilmelidir.

4) Nüfusu 500-600 öğrenciyi aşmayan; mevcut sınıf sayısı 40-50 öğrenci olan sınıflar yerine maksimum 25 kişilik sınıfları olan okullara ihtiyaç vardır. Tüm kaynaklar seferber edilerek yeni sınıflar ve okullar yapılmalıdır.